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    Технології

    Японія запустила на орбіту напівтаємний супутник

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    <p>Супутник буде працювати на геостаціонарній орбіті на відстані 35 400 кілометрів над Землею</p> - Японія запустила на орбіту напівтаємний супутник

    Супутник буде працювати на геостаціонарній орбіті на відстані 35 400 кілометрів над Землею

    Деякі деталі щодо роботи супутника не були розкриті через військовий характер його місії

    Японія запустила новий супутник JDRS-1 для високошвидкісної передачі даних.

    Про це повідомляє Space News.

    Японська ракета-носій H-IIA з супутником JDRS-1 стартувала з космодрому на острові Танегасіма 29 листопада.

    За дві з половиною години після запуску Mitsubishi підтвердила відокремлення супутника JDRS-1 та успіх запуску.

    JDRS-1 передаватиме на Землю оптичні та радіолокаційні дані з японських супутників збору інформації (IGS) та інші дані з наукових супутників. Деякі деталі щодо роботи супутника не були розкриті через військовий характер його місії.

    Супутник JDRS-1 був розроблений спільно компанією Jaxa та урядом Японії.

    Супутник буде працювати на геостаціонарній орбіті на відстані 35 400 кілометрів над Землею, передаючи дані між японськими супутниками та наземними станціями. Це дозволить швидше отримувати дані.

    Нагадаємо, 21 листопада компанія Ілона Маска SpaceX запустила у космос ракету Falcon 9 з новітнім супутником дистанційного зондування Землі Sentinel-6 Michael Freilich. 

    Також повідомлялося, що корабель Crew Dragon успішно доставив на МКС чотирьох астронавтів.

    Теги: Японія військові технології космос
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