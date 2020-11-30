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    Думки вголос

    Комікси для людства

    • Анатолій Матвійчук

      Народний артист

    • Розсилка
    Комікси для людства

    Школярем я двічі-тричі на тиждень поспішав до бібліотеки...

    Більшість мислячих людей мого покоління, як і я, напевно задають собі ці час від часу непрості питання – чому у світі нині  все складається зовсім не так, як колись мріялось і уявлялось нам, дітям другої половини двадцятого століття...?

    Пам'ятаю, як школярем, будучи просто поведеним на науковій фантастиці, я двічі-тричі на тиждень поспішав до бібліотеки за черговою порцією книжок про майбутній світ. Як  упивався романами Бєляєва і Єфремова, Лєма і Бредбері, Шеклі і Азімова, Кларка і Гарісона.

    Мені, юному і закоханому в надзвичайні технології і далекі світи, здавалося, що десь до кінця двадцятого століття людство, завдяки своєму розвитку має вирішити усі свої головні проблеми: розкрити таємницю геному людини і подолати смертельні хвороби, знайти технології отримання чистої і доступної всім енергії,  подолати всі політичні розбіжності і конфлікти, зробити землю квітучим раєм і розпочати освоєння найбличих планет сонячної системи...

    Мені й сьогодні здається, що це нині під силу людству, що вже зараз у нього вистачає розуму, можливостей, ресурсів аби змінити своє, як мені здається, безславне і позбавлене сенсу буття на осмислене існування. Але щось чи хтось зумисно і цілеспрямовано позбавляє наше існування високого смислу, руйнує далекоглядні плани, зациклює нас на рівень примітивних інстинків, переконуючи, що це ї є справжня суть людини.

    Хочеш не хочеш, а думка уперто штовхає в бік усіляких конспірологічних теорій, в яких влада на планеті належить невеличкій купці жалюгідних і жадібних істот, позбавлених гуманізму і перспективного мислення. Це їм, напевно ж, приносить задоволення знущатися над планетою, видобуваючи з її надр вуглеводні, на яких працюють наші двигуни, це вони й досі роздають електрику та інтернет дротами, бо так легше заробляти гроші на мільйонах людей. Це вони перетворили світ на суцільний ринок, зробивши товаром все, включаючи освіту, медицину, творчість і навіть власне тіло людини.

    Невже людство заслуговує такого щастя, основним складовими якого є три фізіологічні потреби: жерти, злягатися і розважатися? І йому стали зовсім нецікаві потреби вищого порядку, продиктовані принципами людської гідності, віри в свої можливості та бажання нескінченного самовдосконалення – фізичного, духовного, інтелектуального!

    Чому такі історичні постаті, як Да Вінчі, Джордано Бруно, Нікола Тесла, Лев Гумільов, Володимир Вернадський, по суті, були незрозумілі і чужі для більшості своїх сучасників? Чому більшість геніальних поетів, письменників і філософів мали злиденну чи трагічну долю, тоді як заурядні посередності чи ще гірше – жахливі злочинці і тирани досягали піку людського визнання?

    Напевно тому, що вони не обтяжували себе зайвими ідеалістичними поглядами і бажаннями зробити людей кращими, а повністю спиралися на їхню природу і тваринне походження. Тому їм була близька й зрозуміла приземлена філософія Дарвіна. а не, приміром перфекціонізм Ніцше?

    Так, людство завжди було недосконалим, але мені здається, саме на рубежі 20-21 століть з ним сталося щось незворотно трагічне. Дозволю собі назвати гіпотетичні причини цієї трансформації.

    Перша й найстрашніша – це хвиля соціальних революцій, що породили значний хаос в думках людства, а відтак штовхнули його у прірву всесвітніх воєн, катаклізмів і голодоморів, у яких загинула краща, генетично здорова і потужна частина людства.

    Друга причина полягає в десакралізації суспільства, втраті віри в Бога і звільненні від основних моральних і духовних принципів християнства, на яких десятки століть трималася культура Європейських держав. Постать Ісуса Христа, його сакральна жертва заради людства, його вчення і заповіді були чи не основною темою у творчості багатьох геніальних художників, письменників, драматургів, поетів і філософів.

    Стрімкий розвиток технологій 20 століття та соціальні потрясіння трансформували духовний світ людини, потіснивши усталені моральні принципи і зруйнувавши існуючі табу. Чи не тому у післяреволюційній Росії уперше був встановлений пам'ятник не Христу-спасителю, а зраднику Іуді...

    Оскільки це був таки глобальний процес дескакралізації то його його впливу зазнала європейська та північно-американська цивілізація, взявши на озброєння певну подвійну мораль - зберігши релігійні інституції як форму структуювання суспільства, але забравши у релігії право впливати на світську сторону сучасного життя, зокрема на його юриспуденцію, етику і мораль, а головне - на прийняття найважливіших політичних рішень.

    І третя, напевно, найвідчутніша для більшості з нас причина – тотальна зміна ролі засобів масової комунікації (преси радіо, телебачення) у життя людства. ЗМІ стали не просто виконувати свою найважливішу інформаційну функцію в світі – вони почали маніпулювати подіями і фактами, впливаючи на свідомість великих мас, формуючи потрібні світоглядні установки, нав'язуючи потрібні тренди і ставлячи в епціентр уваги потрібних політиків, артистів, суспільних діячів.

    Потрібних кому? – спитаєте ви. Відповідь буде неоднозначною. Вона випливає з того, що більшість інформаційних агенств, телерадіокорпорацій, та інтернет-мереж світу є приватною власністю конкретних людей цього світу. Зайве говорити про те, яку владу, який вплив на долю цього світу зосерджено в їхніх руках. Скільки їх, цих «сильних світу цього», – десятки чи сотні? Хто вони і куди ведуть цей світ? Не буду на цому фокусуватися. Наберіть у гуглі – «конспірологічні теорії», «світове закулісся» чи «хто керує світом» – і вам відкриється безліч інформації. Щоправда, аби відсіяти полову від зерна, вам знадобиться чимало знань і досвіду, проте ви зрозумієте, що, як кажуть, не буває диму без вогню. А те, що цей дим стає все густішим і отруйнішим – сумнівів немає.

    Повертаючись до своїх міркувань знову ж таки зазначу: напевно у цього світового закулісся, – якщо воно не керується директивами якогось позаземного розуму, – абсолютно немає фантазії і польоту думки. Тому, доки на ринку буде продаватися газ і бензин, не буде ніякого прориву у світі електромобілів, поки медицина буде залишатися сферою могутнього  бізнесу – буде процвітати пропаганда тютюнопаління, алкоголю та наркотиків, бо їх споживачі це – потенційні пацієнти, крім того, що до певної пори – вигідні покупці. А ще – доки існуватиме ринок зброї – інспіруватимуться воєнні конфлікти по всій планеті.

    Отже, напрошується висновок: доки на зміну ринковій економіці на планеті не прийде якась інша доктрина, світ буде колотитися в цій жахливій лихоманці, яку підігрівають ЗМІ і його величність Голівуд.

    Про Голівуд я згадав не випадково – схоже, що його фантазія поступово вичерпується. Чи свідомо коригується? Ми вже не бачимо фільмів рівня першої «Матриці» чи «Аватару», в яких є могутній соціальний підтекст. Чи не тому, власне, друга й третя серії «Матриці» позбавлені будь-якої логіки, а робота над продовженням «Аватару» майже на десятиліття заморожена і оповита таємницями... Не хочуть сильні світу цього, щоб людство задумалося про своє нікчемне буття з його мантрами типу «Секс, наркотики, рок-н-рол». Та й «Фабрика грьоз» повинна залишатися солодкою, як нескінченна жуйка за щокою.

    Але, на жаль, переставши задавати собі найважливіші питання буття, людство і далі деградуватиме, дивлячись на всіляких людей-мурах і людей-павуків, Халків, Торів, Месників та інших Стражів Галактики. Не випадково згадав про цих примітивних героїв американських коміксів, яких постійно тиражує Марвел Студіо зі щорічним оборотом у мільярди доларів, спекулючи на людському примітивізмі. Не знаю, як для більшості людей, але мені, вихованому на «класичній» і якісній науково-фантастичній літературі, весь цей треш здається жахливим експериментом над людьми, з метою доведення їх до стану олігофренії.

    І за цю олігофренію люди радо платять зі своїх кишень! А між іншим, уявіть собі – бюджету, будь-якого із цих блокбастерів вистачило б на те, щоб якась із наукових лабораторій серйозно зайнялася пошуком ліків від Ковіду чи онкологічних захворювань...

    Але схоже, що людству в його реальному розвитку не потрібні ефективні далекоглядні сценарії з епічними подіями і справжніми глобальними перемогами, які б вивели нас на новий етап цивілізаційного розвитку.

    Західна цивілізація з з її гарантовано-високим рівнем матеріального добробуту , приспана і задурена коміксами і споживацькою філософвєю, деградує на очах... А всі інші країни лише рухаються у її фарватері, йдучи прямо на підводні рифи.

    Хто, або що заставить нас стрепенутися?

    Джерело: блог Анатолія Матвійчука

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    Теги: пропаганда соціум технології хвороби влада
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