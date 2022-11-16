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Голова Рахункової палати написав заяву про відставку

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Голова Рахункової палати написав заяву про відставку
НАБУ та САП повідомили Пацкану про підозру
фото: Валерій Пацкан

Пацкан: «Рахункова палата запланувала аудити, які стосуються оборонної, безпекової, антикорупційної та правоохоронної сфери»

 

Голова Рахункової палати Валерій Пацкан написав заяву про відставку. Про це Пацкан написав у Facebook.

«Написав заяву про відставку. Чому?...У країні війна. Гинуть найкращі. Не робити свою роботу – це підло. Закривати очі на безглузде використання коштів  – злочинно. А влаштовувати політичні розбірки – низько. Я не братиму в цьому участі. Бо присягав народу України. Не кабінетам. А народу. Написав заяву про відставку», – написав Пацкан.

Зазначимо, Валерій Пацкан був призначений головою Рахункової палати 15 березня 2018 року. 

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура 24 жовтня повідомили про підозру колишньому народному депутату, голові Рахункової палати Валерію Пацкану в незаконному отриманні компенсації за оренду житла в Києві у 2017-2018 роках. 

27 жовтня слідчий суддя Вищого антикорупційного суду обрав запобіжний захід колишньому народному депутату, голові Рахункової палати Валерію Пацкану, який обґрунтовано підозрюється у незаконному отриманні 117 тис. гривень компенсації за винайм житла у столиці. Суд застосував до особи запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 49 620 грн

За даними слідства, Пацкан, будучи нардепом, з вересня 2017 по березень 2018 року отримав компенсацію за винайм житла, попри наявність власної квартири у столиці. Як наслідок, з державного бюджету депутат незаконно отримав понад 117 тис. грн. Йому інкриміновано вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України (зловживання владою, що завдало істотної шкоди). Чоловікові загрожує до трьох років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років зі штрафом. 

Теги: Facebook Рахункова палата відставка

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