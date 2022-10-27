Суд обрав запобіжний захід голові Рахункової палати

Суд застосував до Валерія Пацкана запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 49 620 грн

Сьогодні, 27 жовтня, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду обрав запобіжний захід колишньому народному депутату, голові Рахункової палати Валерію Пацкану, який обґрунтовано підозрюється у незаконному отриманні 117 тис. гривень компенсації за винайм житла у столиці. Про це повідомляє пресслужба САП.

«Суд застосував до особи запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 49 620 гривень. Зауважимо, що це максимально можливий розмір застави для злочину, у якому підозрюється колишній народний депутат», – йдеться в повідомленні.

Також на вказаного посадовця покладено ряд процесуальних обов’язків, зокрема прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду; повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну місця свого проживання та місця роботи; утримуватись від спілкування зі свідками у справі.

Строк дії ухвали в частині покладання на підозрюваного обов’язків – до 27 грудня 2022 року.

Нагадаємо, Пацкан, на той час будучи нардепом, з вересня 2017 по березень 2018 року отримав компенсацію за винайм житла, попри наявність власної квартири у столиці. Як наслідок, з державного бюджету депутат незаконно отримав понад 117 тис. грн. Йому інкриміновано вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України (зловживання владою, що завдало істотної шкоди). Чоловікові загрожує до трьох років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років зі штрафом.