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НАБУ і САП оголосили підозру голові Рахункової палати

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
НАБУ і САП оголосили підозру голові Рахункової палати
Посадовцю загрожує до трьох років позбавлення волі
фото з відкритих джерел

Екснардеп отримав понад 117 тис. грн компенсації за винайм житла, попри наявність власної квартири у столиці

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру колишньому народному депутату, голові Рахункової палати Валерію Пацкану в незаконному отриманні компенсації за оренду житла в Києві у 2017-2018 роках. Про це повідомляють пресслужби НАБУ та САП.

«24 жовтня 2022 року за дорученням заступника генерального прокурора – керівника САП прокурором повідомлено про підозру у незаконному отриманні 117 тисяч гривень компенсації за винайм житла у столиці народному депутату України VIII скликання, який наразі обіймає керівну посаду в Рахунковій палаті», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на той час нардеп з вересня 2017 по березень 2018 року отримав компенсацію за винайм житла, попри наявність власної квартири у столиці. Як наслідок, з державного бюджету депутат незаконно отримав понад 117 тис. грн. Йому інкриміновано вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України (зловживання владою, що завдало істотної шкоди). Чоловікові загрожує до трьох років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років зі штрафом. 

У самому повідомленні не вказується прізвище підозрюваного, проте, за інформацією ЗМІ, йдеться саме про Валерія Пацкана.

Раніше повідомлялося, що Національне антикорупційне бюро України розшукує трьох посадовців АБ «Укргазбанк», причетних до розкрадання понад 200 млн грн. Мова йде про ексглаву Нацбанка Кирила Шевченка, а також Дениса Чернишова та Олену Хмеленко.

Теги: НАБУ САП Валерій Пацкан Рахункова палата

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