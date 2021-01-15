Ільдар Салєєв призначений генеральним директором ДТЕК Енерго

У серпні 2018 Салєєв очолив ПРАТ «ДМЗ» («Донецьксталь») і вивів підприємство за підсумками 2019 року у лідери з поставок концентрату коксівного вугілля в Україні

Салєєв p жовтня 2020 приєднався до команди ДТЕК Енерго в якості операційного директора

З 12 січня 2021 року Ільдар Салєєв призначений на пост генерального директора ДТЕК Енерго. Дмитро Сахарук, який раніше очолював компанію, призначений виконавчим директором ДТЕК.

«У світлі глобальних трендів українська енергетика переживає істотну трансформацію. Зміни в першу чергу торкаються теплової генерації і вугільної галузі, тому що вони мають зробити найістотніший внесок в декарбонізацію економіки і захист клімату, – зазначив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко. - Перед новим керівником ДТЕК Енерго стоїть непросте завдання: підготувати ТЕС до переходу на новий режим роботи в об'єднаній енергосистемі України, бути активним учасником ринку допоміжних послуг та знайти точки росту через апробацію нових технологій».

Ільдар Салєєв – досвідчений керівник зі стратегічним баченням і високим рівнем професійної експертизи. Він почав свою трудову кар'єру в 2006 році в ДТЕК як керівник напрямку інвестиційної діяльності у вугільні підприємства. У 2010 році перейшов в Corum Group, де при його активній участі успішно проведена інтеграція розрізнених підприємств в єдиний бізнес, створений R&D центр, розроблені інноваційні продукти і виведена компанія на нові ринки. З 2015 року продовжив роботу в групі Метінвест Холдинг на посаді керівника напрямку закупівель по операційній діяльності. У серпні 2018 Ільдар Салєєв очолив ПРАТ «ДМЗ» («Донецьксталь») і вивів підприємство за підсумками 2019 року у лідери з поставок концентрату коксівного вугілля в Україні. З жовтня 2020 приєднався до команди ДТЕК Енерго в якості операційного директора.

«Щоб і далі залишатися лідером на конкурентному ринку електроенергії, ми повинні активно працювати по нашим ключовим напрямкам. Наш пріоритет – це підвищення операційної ефективності і гнучкості бізнесу, що дозволить поліпшити конкурентоспроможність нашого вугілля і кіловат-години. Ми плануємо і далі впроваджувати проекти по цифровізації підприємств і розвивати нові напрямки своєї діяльності. Поряд з виробничими завданнями ДТЕК Енерго продовжує тримати курс на сталий розвиток бізнесу – у фокусі і екологія, і безпека на виробництві, і розвиток, і навчання персоналу, і справедлива трансформація вугільних регіонів. Таким чином наш бізнес повинен ставати все більш технологічним, ефективним і сучасним», – зазначив генеральний директор ДТЕК Енерго Ільдар Салєєв.