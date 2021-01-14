Влада торгує струмом з Лукашенком на крові наших захисників і білоруських протестувальників, – нардеп

«Міністерство енергетики Білорусі радісно повідомило, що після того як Україна домовилася про імпорт, АЕС Лукашенка вийшла на максимальну потужність

З 3 січня поставки білоруської атомної електроенергії в Україні почали компанії «Дніпросталь-Енерго», «Донбасенерго» і «ЕРУ-Трейдинг»

Влада організувала закупівлю електроенергії з Білоруської АЕС режиму Лукашенка на крові українських захисників і білоруських протестувальників.

Про це заявив народний депутат Михайло Бондар (ЄС).

«На сьомий рік війни за незалежність, українські шахти і електростанції змушені скорочувати виробництво в той час як уряд домовляється про купівлю струму у країни-агресора і його сателітів. Ганьба», – заявив Бондар.

За його словами, спершу кремлівські ЗМІ оваціями вітали початок імпорту Україною струму з Білорусі, а 12 січня радісний прес-реліз про успішну співпрацю з Україною опублікував і уряд Лукашенка.

«Міністерство енергетики Білорусі радісно повідомило, що після того як Україна домовилася про імпорт, АЕС Лукашенка вийшла на максимальну потужність. У мене для Шмигаля і його міністрів є інша новина, яку вони напевно проігнорували, раз загрузили роботою білоруських атомників. У 2020 році видобуток вугілля на державних шахтах упав на 24%», – додав нардеп.

Нагадаємо, з 3 січня поставки білоруської атомної електроенергії в Україні почали з три компанії – «Дніпросталь-Енерго» Віктора Пінчука, «Донбасенерго» Максима Єфімова і «ЕРУ-Трейдинг» Ярослава Мудрого, які отримали доступ до міждержавних електромереж.

В Міненерго Білорусі підтвердили, що проводять міжвідомчі переговори з Україною щодо співпраці в сфері енергетики, зокрема поставок атомної енергії.

Імпорт електроенергії з Росії та Білорусі здійснювався з жовтня 2019 по березень 2020 р Тоді в загальному обсязі було поставлено понад 1 млрд кВт годин.

Прямі збитки української енергосистеми від імпорту, за оцінками експертів, склали від 3 до 5 млрд грн.

Імпорт також спровокував найбільший за всю історію країни криза на енергоринку і рекордні збитки державних енергетичних компаній. Через закупівлю струму у Росії, 95% українських шахт навесні 2020 р вимушені були зупинитися.