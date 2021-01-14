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    Економіка та фінанси

    Влада торгує струмом з Лукашенком на крові наших захисників і білоруських протестувальників, – нардеп

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    &laquo;Міністерство енергетики Білорусі радісно повідомило, що після того як Україна домовилася про імпорт, АЕС Лукашенка вийшла на максимальну потужність - Влада торгує струмом з Лукашенком на крові наших захисників і білоруських протестувальників, – нардеп
    «Міністерство енергетики Білорусі радісно повідомило, що після того як Україна домовилася про імпорт, АЕС Лукашенка вийшла на максимальну потужність

    З 3 січня поставки білоруської атомної електроенергії в Україні почали компанії «Дніпросталь-Енерго», «Донбасенерго» і «ЕРУ-Трейдинг»

    Влада організувала закупівлю електроенергії з Білоруської АЕС режиму Лукашенка на крові українських захисників і білоруських протестувальників.

    Про це заявив народний депутат Михайло Бондар (ЄС).

    «На сьомий рік війни за незалежність, українські шахти і електростанції змушені скорочувати виробництво в той час як уряд домовляється про купівлю струму у країни-агресора і його сателітів. Ганьба», – заявив Бондар.

    За його словами, спершу кремлівські ЗМІ оваціями вітали початок імпорту Україною струму з Білорусі, а 12 січня радісний прес-реліз про успішну співпрацю з Україною опублікував і уряд Лукашенка.

    «Міністерство енергетики Білорусі радісно повідомило, що після того як Україна домовилася про імпорт, АЕС Лукашенка вийшла на максимальну потужність. У мене для Шмигаля і його міністрів є інша новина, яку вони напевно проігнорували, раз загрузили роботою білоруських атомників. У 2020 році видобуток вугілля на державних шахтах упав на 24%», – додав нардеп.

    Нагадаємо, з 3 січня поставки білоруської атомної електроенергії в Україні почали з три компанії – «Дніпросталь-Енерго» Віктора Пінчука, «Донбасенерго» Максима Єфімова і «ЕРУ-Трейдинг» Ярослава Мудрого, які отримали доступ до міждержавних електромереж.

    В Міненерго Білорусі підтвердили, що проводять міжвідомчі переговори з Україною щодо співпраці в сфері енергетики, зокрема поставок атомної енергії.

    Імпорт електроенергії з Росії та Білорусі здійснювався з жовтня 2019 по березень 2020 р Тоді в загальному обсязі було поставлено понад 1 млрд кВт годин.

    Прямі збитки української енергосистеми від імпорту, за оцінками експертів, склали від 3 до 5 млрд грн.

    Імпорт також спровокував найбільший за всю історію країни криза на енергоринку і рекордні збитки державних енергетичних компаній. Через закупівлю струму у Росії, 95% українських шахт навесні 2020 р вимушені були зупинитися.

    Теги: Білорусь Олександр Лукашенко вугілля Міненерго АЕС
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