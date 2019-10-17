Імпорт електроенергії з Росії та Білорусі підриває стосунки з ЄС – економіст



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Україна і Євросоюз мають синхронізувати енергосистеми до 2023 року - експерт

Відкриття імпорту електроенергії з РФ забезпечили лобісти близького до влади бізнесмена Ігоря Коломойського, - Кушнірук

Україна зобов’язалась до 2023 року синхронізувати енергосистему з ЄС, проте відкриття імпорту електроенергії з РФ чи Білорусі не дозволить це виконати, що підірве наші стосунки з Європою.

Про це заявив економічний експерт Борис Кушнірук в інтерв’ю журналісту, коментуючи схвалення профільним парламентським комітетом законопроекту Андрія Геруса, яким скасовується можливість імпортувати електроенергію з Росії, але залишається з Білорусі.

«Згідно з угодами, підписаними з Євросоюзом, ми маємо синхронізувати наші енергосистеми до 2023 року. А це означає, що, умовно кажучи, ми повинні діяти взагалі один рік в системі автономно. А якщо ми будемо в цей момент збільшувати споживання електроенергії з Росії, то відповідно ми просто не зможемо це забезпечити. Тобто, ми ще й підриваємо ту систему стосунків з Євросоюзом в питаннях енергетичної безпеки, яка формувалася не один рік», - сказав Кушнірук.

Економіст також зазначив, що відкриття імпорту електроенергії з РФ забезпечили лобісти близького до влади бізнесмена Ігоря Коломойського, оскільки він потребує дешевої електроенергії для своїх феросплавних заводів.

«Все це робиться лише для того, щоб забезпечити пана Коломойського дешевою електроенергією. Очевидно, що це дуже погана історія, але вона цілком вкладається в той концепт української влади, який можна було б назвати «Коломойський понад усе», де інтереси Коломойського є головними понад те, в якій мірі це відповідає довгостроковим інтересам України», - наголосив Кушнірук.

Нагадаємо, 18 вересня Верховна Рада прийняла закон «Про внесення змін до деяких законів України у сфері використання ядерної енергії», в якому глава енергетичного комітету парламенту Андрій Герус пролобіював правку - дозволити закуповувати українським споживачами імпортну електроенергію за двосторонніми договорами.

За словами Геруса, імпорт повинен був здійснюватися з Білорусі.

1 жовтня була здійснена перша поставка електроенергії з Росії в режимі імпорту. Поставка проведена рівним графіком потужністю 100 МВТ. За даними джерела на ринку, імпорт здійснений компанією «Юнайтед Енерджі», яку пов'язують з Ігорем Коломойським. Низка енергроекспертів розцінили початок імпорту електроенергії з РФ як загрозу енергонезалежності України та майбутній інструмент тиску з боку Кремля на українську владу. На засіданні Комітету ВР з питань енергетики та ЖКП 16 жовтня було схвалено законопроект Андрія Геруса «Про внесення зміни до Закону України «Про ринок електричної енергії» (№2236-2), яким пропонується скасувати можливість імпорту електроенергії з РФ, але залишити з Білорусі. На думку народного депутата України, член цього комітету Михайла Бондаря законопроект Геруса знищує ринок електроенергії та повертає енергетику до ручного управляння, що призведе до зриву євроінтеграції України і посилення енергозалежності від Росії.