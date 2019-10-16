Тимошенко вимагає від Ради скасувати поправку Геруса, яка відкрила імпорт електроенергії з РФ



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Тимошенко зареєструвала у Верховній Раді законопроект 2236-1 про скасування поправки Геруса

Глава енергетичного комітету парламенту Андрій Герус пролобіював поправку - дозволити закуповувати українським споживачами імпортну електроенергію за двосторонніми договорами

Лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко зареєструвала у Верховній Раді законопроект про скасування поправки нардепа від «Слуги народу», глава енергетичного комітету парламенту Андрія Геруса, яка дозволила імпорт електроенергії з Росії.

Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про ринок електричної енергії» (щодо імпорту електричної енергії) зареєстровано на офіційному веб-порталі Верховної Ради (реєстр.номер 2236-1). Серед співавторів законопроекту - Олексій Кучеренко та Валентин Наливайченко.

Раніше народний депутат Валентин Наливайченко заявив, що міжнародні партнери України висловлюють занепокоєння тим, що Україна купує електроенергію у російської компанії «Інтер РАО», керівник якої Ігор Сєчін перебуває під санкціями США через анексію Криму. Наливайченко наголосив на неприпустимості ведення бізнесу з країною-агресором.

Нагадаємо, 18 вересня Верховна Рада прийняла закон «Про внесення змін до деяких законів України у сфері використання ядерної енергії», в який глава енергетичного комітету парламенту Андрій Герус пролобіював поправку - дозволити закуповувати українським споживачами імпортну електроенергію за двосторонніми договорами. За словами Геруса, імпорт повинен був здійснюватися з Білорусі.

1 жовтня була здійснена перша поставка електроенергії з Росії в режимі імпорту. Поставка проведена рівним графіком потужністю 100 МВТ. За даними джерела на ринку, імпорт здійснений компанією «Юнайтед Енерджі», яку пов'язують з Ігорем Коломойським.

Більшість енергроекспертів розцінили початок імпорту електроенергії з РФ як загрозу енергонезалежності України та переконані, що Росія використовуватиме його для політичного тиску на Київ.

4 жовтня на сайті президента було зареєстровано петицію про заборону імпорту електроенергії з Росії. 7 жовтня депутати з фракції «Європейська Солідарність» зареєстрували проект закону про внесення зміни до Закону України «Про ринок електричної енергії» (реєстр.номер 2236), яким пропонується скасувати імпорт електроенергії з Росії.