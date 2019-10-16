Законопроект Геруса - це здача національних інтересів в енергетиці, - Кучеренко



Розсилка ВІДПРАВИТИ

До порядку денного сьогоднішнього засідання Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг екстрено включили законопроект Андрія Геруса

Головний «енергориночник» країни схоже вже згортає енергетичний ринок - нардеп

Голова енергетичного комітету Верховної Ради Андрій Герус пропонує згорнути ринок електроенергії і перейти до жорсткого ручного управління. Це призведе до відмови від євроінтеграції України і до енергокапітуляції перед Росією.

Про це написав народний депутат України, перший заступник комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКП Олексій Кучеренко на своїй сторінці в Facebook.

«Головний «енергориночник» країни схоже вже згортає «ринок» і готується в ручному режимі через кишенькову НКРЕКП керувати мільярдними фінансовими потоками?! Як я вже писав - своєю турбореактивною правкою до Закону про ринок електроенергії її ініціатор не просто відкрив імпорт е/е з Росії, але і банально ввів в оману президента Зеленського, не пояснивши, що в Україні валом своїх генеруючих потужностей, а Білорусь це в даному випадку Росія», - написав Кучеренко.

Депутат повідомив, що до порядку денного сьогоднішнього засідання Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг екстрено включили законопроект Андрія Геруса № 2236-2 про внесення змін до Закону України «Про ринок електричної енергії», яким пропонується згорнути ринок електроенергії.

«Якщо коротко - фактично, це повна зупинка енергоринку, перехід до жорсткого ручного керування, енергокапітуляція перед РФ і відмова від єврозобов'язання: знищуються ринкові механізми ринку електроенергії, галузь знову заганяється в стійло ручного регулювання; ретроспективно ліквідуються гарантії на повний викуп е/е для «зеленої» генерації; створюються преференції для імпорту е/е з Білорусі», - написав депутат.

Кучеренко також нагадав, що імпорт електроенергії з Білорусі це імпорт російської електроенергії, дозволивши який Україна посилює вплив РФ на вітчизняному енергоринку.

На його думку, прийняття законопроекту Геруса - це здача національних інтересів.

«Ми добре знаємо, що таке «імпорт з Білорусі», що таке «білоруський антрацит», що таке «білоруські устриці». Білорусь, при всій повазі, давно перетворилася на хаб з легалізації заборонених експортно-імпортних операцій з Російською Федерацією. А в наступному році запрацює БелАЕС, побудована за рахунок 10-мільярдного кредиту від РФ. І ось українській енергетиці пропонують з головою пірнути в цю корупційну клоаку», - пояснив Кучеренко.

Нагадаємо, 18 вересня Верховна Рада прийняла закон «Про внесення змін до деяких законів України у сфері використання ядерної енергії», в якому глава енергетичного комітету парламенту Андрій Герус пролобіював поправку - дозволити закуповувати українським споживачами імпортну електроенергію за двосторонніми договорами. За словами Геруса, імпорт повинен був здійснюватися з Білорусі.

1 жовтня було здійснено перше постачання електроенергії з Росії в режимі імпорту. Поставка проведена рівним графіком потужністю 100 МВт. За даними джерела на ринку, імпорт здійснений компанією «Юнайтед Енерджі», що пов'язують з Ігорем Коломойським.

Більшість енергроекспертів розцінили початок імпорту електроенергії з РФ, як загрозу енергонезалежності України та переконані, що Росія буде використовувати його для політичного тиску на Київ.

4 жовтня на сайті президента була зареєстрована петиція про заборону імпорту електроенергії з Росії.

7 жовтня група депутатів фракції «Європейська Солідарність» подала законопроект про скасування імпорту з РФ (рег.номер 2236). Пізніше був поданий ще один законопроект з цього питання депутатами фракції «Батьківщина» (рег.номер 2236-1).

15 жовтня на офіційному веб-порталі Верховної Ради зареєстровано проект Закону про внесення зміни до Закону України «Про ринок електричної енергії» (рег.номер 2236-2) авторства Андрія Геруса. Текст законопроекту поки не оприлюднено.