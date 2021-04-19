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    Економіка та фінанси

    Імпорт струму з Росії і Білорусі зріс після схвалення законопроєкту про його заборону, – нардепка

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    Імпорт струму з Росії і Білорусі зріс після схвалення законопроєкту про його заборону, – нардепка

    Україна відновила імпорт електричної енергії з Росії та Білорусі в січні-лютому 2021 року

    НКРЕКП уже повинна була підготувати рішення про заборону імпорту електроенергії з Росії і Білорусі на виконання схваленого Верховною Радою законопроекту.

    Про це заявила народний депутат Людмила Буймістер.

    «Верховна Рада 296 голосами, майже конституційною більшістю, підтримала заборону імпорту з Росії і Білорусі, такої ж позиції притримується Президент. НКРЕКП повинна була невідкладно розпочати підготовку до виконання закону, однак на жаль ми спостерігаємо протилежну позицію регулятора», - повідомила нардеп на своїй сторінці в Facebook.

    За її словами, 19 квітня Україна здійснила черговий платіж за імпорт електроенергії російській компанії «ІнтерРАО».

    «Минає 5-й день з моменту прийняття рішення Верховної Ради про заборону імпорту, і поки закон не вступив в силу, лобісти російського імпорту вирішили не гаяти часу. Паралельно зростає імпорт струму з Білорусі. Сьогодні максимальних обсяг поставок з 20-х чисел березня», – зазначила Буймістер.

    Нагадаємо, Україна відновила імпорт електричної енергії з Росії та Білорусі в січні-лютому 2021 року. За перші 3 місяці, витрати на імпорт перевищили 950 млн грн.

    15 квітня Верховна Рада схвалила законопроект про заборону імпорт струму з Росії і Білорусі, надавши НКРЕКП повноваження обмежувати доступ до міждержавних перетинів з цими країнами.

    Теги: Білорусь Росія Верховна Рада НКРЕКП імпорт електроенергія
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