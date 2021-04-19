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    Порошенко закликав європейських партнерів посилити санкції проти Росії

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    Переговори Петра Порошенка і Дональда Туска відбулися в режимі онлайн - Порошенко закликав європейських партнерів посилити санкції проти Росії
    Переговори Петра Порошенка і Дональда Туска відбулися в режимі онлайн
    Фото: ЄС

    Головною темою розмови Порошенка і Туска стала агресивна поведінка Росії

    П’ятий президент України, голова політичної партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко провів переговори з президентом Європейської народної партії, колишнім президентом Європейської Ради Дональдом Туском.

    Головною темою розмови стала ескалація з боку Росії ситуації на Донбасі та шляхи протидії агресивним планам Кремля.

    «Порошенко висловив вдячність Європейській народній партії за незмінну багаторічну підтримку України у питанні відновлення суверенітету та територіальної цілісності. П’ятий президент високо оцінив останні заяви ЄНП на підтримку України і подякував за ініціативу політичної групи партії щодо організації в Європарламенті на наступному пленарному тижні дебатів стосовно ситуації в Україні та безпекових загроз з боку Росії», – йдеться у повідомленні.

    Петро Порошенко і Дональд Туск спілкувалися онлайн
    Петро Порошенко і Дональд Туск спілкувалися онлайн

    Порошенко закликав європейських партнерів посилити економічні та секторальні санкції проти Росії і синхронізувати їх з останніми санкціями США. Також політик вважає, що треба зупинити російський проєкт «Північний потік – 2».

    Крім того, Порошенко виступає за розміщення миротворчого контингенту ООН на території окупованих частин Донецької та Луганської областей і надання Україні Плану дій щодо членства в НАТО та європейської перспективи.

    Лідер «Європейської солідарності» також звернувся до Європейської народної партії із закликом активно підтримати ініціативу України щодо створення Кримської платформи.

    Сторони скоординували дії з метою спільної боротьби з наслідками коронавірусної пандемії. Петро Порошенко презентував нову комплексну антиковідну стратегію «Європейської солідарності» та закликав європейських партнерів допомогти Україні в отриманні достатньої кількості високоякісних вакцин.

    Петро Порошенко та Дональд Туск обговорили ситуацію в регіоні спільного сусідства – Молдові та Білорусі.

    Теги: Петро Порошенко ЄС Росія бойовики на Донбасі Європейська солідарність США НАТО санкції Європа агресія Дональд Туск президент
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