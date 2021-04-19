Порошенко закликав європейських партнерів посилити санкції проти Росії

Переговори Петра Порошенка і Дональда Туска відбулися в режимі онлайн

Головною темою розмови Порошенка і Туска стала агресивна поведінка Росії

П’ятий президент України, голова політичної партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко провів переговори з президентом Європейської народної партії, колишнім президентом Європейської Ради Дональдом Туском.

Головною темою розмови стала ескалація з боку Росії ситуації на Донбасі та шляхи протидії агресивним планам Кремля.

«Порошенко висловив вдячність Європейській народній партії за незмінну багаторічну підтримку України у питанні відновлення суверенітету та територіальної цілісності. П’ятий президент високо оцінив останні заяви ЄНП на підтримку України і подякував за ініціативу політичної групи партії щодо організації в Європарламенті на наступному пленарному тижні дебатів стосовно ситуації в Україні та безпекових загроз з боку Росії», – йдеться у повідомленні.

Петро Порошенко і Дональд Туск спілкувалися онлайн

Порошенко закликав європейських партнерів посилити економічні та секторальні санкції проти Росії і синхронізувати їх з останніми санкціями США. Також політик вважає, що треба зупинити російський проєкт «Північний потік – 2».

Крім того, Порошенко виступає за розміщення миротворчого контингенту ООН на території окупованих частин Донецької та Луганської областей і надання Україні Плану дій щодо членства в НАТО та європейської перспективи.

Лідер «Європейської солідарності» також звернувся до Європейської народної партії із закликом активно підтримати ініціативу України щодо створення Кримської платформи.

Сторони скоординували дії з метою спільної боротьби з наслідками коронавірусної пандемії. Петро Порошенко презентував нову комплексну антиковідну стратегію «Європейської солідарності» та закликав європейських партнерів допомогти Україні в отриманні достатньої кількості високоякісних вакцин.

Петро Порошенко та Дональд Туск обговорили ситуацію в регіоні спільного сусідства – Молдові та Білорусі.