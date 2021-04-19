Голова НКРЕКП Тарасюк заводить зелену енергетику в глибоку боргову кризу, – інвестори

Заборгованість «Гарантованого покупця» перед підприємствами відновлюваної енергетики сягає 17,8 млрд грн

Голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання в сфері енергетики та комунальних послуг Валерій Тарасюк відмовляється виконувати зобов’язання щодо вирішення боргової кризи в секторі зеленої енергетики і тим самим поглиблює кризу в галузі.

Про це в ефірі каналу «Україна 24» заявив голова Української асоціації відновлюваної енергетики Олександр Козакевич.

«Ми і очікували після того, як підписав меморандум голова НКРЕКП – Валерій Тарасюк, що вони погодяться в повному об’ємі включати кошти, які необхідні для забезпечення виплат по зеленому тарифу в тариф НЕК Укренерго. Але цього ми не побачили», – сказав Козакевич.

За його словами, НКРЕКП не вирішує питання накопичених боргів 2020 року, зокрема в перерозподілі коштів державних банків не на користь інвесторів в зелену енергетику. Більш того, створює проблеми з розрахунками у 2021 році.

«Якимось чином невідомим, дивною настановою комісія втрутилась в цю справу і зобов’язала гарантованого покупця розподілити кошти, отримані як кредитні порівну між зеленою енергетикою та «Енергоатомом», – пояснив Козакевич.

Він підкреслив, що інвестори засмучені політикою держави у відношенні до зеленої енергетики, оскільки вони погодилися урізати свої прибутки на 7-15% шляхом зниження «зелених тарифів», але держава навіть за цих умов не намагається вирішити кризу боргів.

«Ніякі домовленості не діють, на жаль», – підсумував Козакевич.

Нагадаємо, за інформацією НБУ, на тлі кризи в «зеленій» енергетиці чистий відтік прямих іноземних інвестицій (ПІІ) в Україну у 2020 році склав 868,2 млн, тоді як у 2019 році чистий приплив склав 5,860 млрд доларів. Відтік інвестицій зафіксовано вперше з 2015 року.

Станом на 1 квітня підприємствам «зеленої» енергетики перераховано 4,6 млрд грн із суми «старого» боргу 2020 року. Рівень розрахунків держави з виплати такого боргу становить 20%.

Заборгованість держпідприємства «Гарантований покупець» перед підприємствами відновлюваної енергетики сягає 17,8 млрд грн.

За результатами опитувань, які організувала експертна організація DiXi Group, понад 80% українців зацікавлені у зменшенні шкідливих викидів в навколишнє середовище і підтримують розвиток зеленої енергетики в Україні.