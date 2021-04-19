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    Росіянин пропонував прикордонникам у «Борисполі» чималу суму, щоб потрапити в Україну (фото)

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    Громадянин РФ запропонував прикордоннику 75 тис. російських рублів - Росіянин пропонував прикордонникам у «Борисполі» чималу суму, щоб потрапити в Україну (фото)
    Громадянин РФ запропонував прикордоннику 75 тис. російських рублів
    Фото: Держприкордонслужба

    Громадянин РФ прибув авіарейсом з Мінська

    У міжнародному аеропорту «Бориспіль» прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» під час проведення процедур контролю пасажирів авіарейсу, що прибув з Білорусі, виявили громадянина Росії, який не зміг підтвердити заплановану мету перебування в Україні. Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби України.

    Під час доведення рішення про відмову в перетині кордону 34-річний росіянин запропонував прикордоннику за 75 тис. російських рублів переглянути його та сприяти у безперешкодному пропуску в Україну.

    Прикордонник від неправомірної вигоди відмовився.

    Даний факт зафіксовано та направлено повідомлення до Нацполіції для внесення відомостей в ЄРДР за ст. 369 ККУ. Тривають слідчі дії.

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    Росіянин пропонував прикордонникам у «Борисполі» чималу суму, щоб потрапити в Україну (фото)
    Росіянин пропонував прикордонникам у «Борисполі» чималу суму, щоб потрапити в Україну (фото)
    Росіянин пропонував прикордонникам у «Борисполі» чималу суму, щоб потрапити в Україну (фото)

    Зазначимо, що з початку року прикордонники припинили понад 460 спроб надання неправомірної вигоди.

    Нагадаємо, 11 квітня в міжнародному аеропорту «Бориспіль» правоохоронці затримали громадянина Індії, який пропонував прикордонникам неправомірну вигоду, щоб потрапити до України.

    Теги: прикордонники Росія Київ Держприкордонслужба Аеропорт Бориспіль хабар іноземці
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