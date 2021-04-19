Росіянин пропонував прикордонникам у «Борисполі» чималу суму, щоб потрапити в Україну (фото)

Громадянин РФ прибув авіарейсом з Мінська

У міжнародному аеропорту «Бориспіль» прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» під час проведення процедур контролю пасажирів авіарейсу, що прибув з Білорусі, виявили громадянина Росії, який не зміг підтвердити заплановану мету перебування в Україні. Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби України.

Під час доведення рішення про відмову в перетині кордону 34-річний росіянин запропонував прикордоннику за 75 тис. російських рублів переглянути його та сприяти у безперешкодному пропуску в Україну.

Прикордонник від неправомірної вигоди відмовився.

Даний факт зафіксовано та направлено повідомлення до Нацполіції для внесення відомостей в ЄРДР за ст. 369 ККУ. Тривають слідчі дії.

Зазначимо, що з початку року прикордонники припинили понад 460 спроб надання неправомірної вигоди.

Нагадаємо, 11 квітня в міжнародному аеропорту «Бориспіль» правоохоронці затримали громадянина Індії, який пропонував прикордонникам неправомірну вигоду, щоб потрапити до України.