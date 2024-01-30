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«Індекс Біг Мака»: наскільки недооцінена українська гривня

Христина Петренко
glavcom.ua
«Індекс Біг Мака»: наскільки недооцінена українська гривня
Українська гривня недооцінена на 34,8%
фото ілюстративне

Переоціненими валютами назвали швейцарський франк, норвезьку крону та уругвайське песо

Згідно із так званим «Індексом Біг Мака», долар в Україні повинен був би коштувати близько 19,3 грн. Про це пише The Economist.

Зараз Біг Мак в Україні коштує 110 грн. На момент розрахунку, Біг Мак в США коштував $5,69.  Тобто курс згідно з так званим «Індексом Біг Мака» має бути на рівні 19,33 грн/долар.

«Різниця між цим і фактичним обмінним курсом (37,44) говорить про недооцінку української гривні до долара на 48,4%.

Біг Мак коштує в Україні на 48,4% дешевше (2,94 долара США), ніж у США (5,69 долара США) за ринковим курсом. Виходячи з різниці у ВВП на людину, Біг Мак повинен коштувати на 20,8% менше. Це означає, що гривня недооцінена на 34,8%», – йдеться у повідомленні.

«Індекс Біг Мака»: наскільки недооцінена українська гривня фото 1
Фото: The Economist

Крім України, найбільш недооціненими валютами світу у січні 2024 року назвали грошові одиниці Тайваню, Індонезії, Японії, Індії, Малайзії, ПАР, Катару, Єгипту та Філіппін.

Переоціненими валютами назвали швейцарський франк, норвезьку крону та уругвайське песо.

Що таке «Індекс Біг Мака»

«Індекс Біг Мака» був винайдений журналом The Economist у 1986 році як визначення того, чи валюти знаходяться на «правильному» рівні.

Вказаний індекс вираховують за вартістю Біг Мака в США. З американським Біг Маком порівнюють ціну, встановлену в національній валюті країни. Цю суму переводять у долари за поточним курсом.

Індекс, скоригований на ВВП, усуває критику щодо того, що можна очікувати, що середні ціни на бургери будуть нижчими в бідних країнах, ніж у багатих, оскільки вартість праці нижча.

Нагадаємо, що у 2020 році згідно «Індексом Біг Мака», один долар повинен був би коштувати 10,33 грн, а у 2021 році – 10,95 грн.

Зауважимо, що у липні 2022 року The Economist вперше не зміг оцінити курс гривні до долара в «Індекс Біг Мака», оскільки Мережа McDonald's тимчасово закрила ресторани швидкого харчування після російського вторгнення.

Російський рубль відсутній у цьому списку, оскільки McDonald's пішов з території РФ після початку повномасштабного вторгнення.

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Теги: Індекс Біг Мака курс долара долар гривня

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