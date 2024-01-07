Глава Нацбанку зробив заяву щодо курсу долара у 2024 році

НБУ обіцяє забезпечити мандат цінової стабільності й курсової стійкості

У 2024 році курс долара до гривні коливатиметься залежно від ринкових умов та сезонності. При цьому Національний банк України обіцяє забезпечити курсову стійкість та привабливість гривні. Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний в ефірі телемарафону.

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Очільник регулятора нагадав, що з початку війни Нацбанк був змушений зафіксувати офіційний курс (спочатку 29,25 грн/долар, з липня 2022 року – 36,6 грн/долар). Це спричинило множинність курсів: офіційний, курс міжбанківського ринку, курс сірого ринку й курс в обмінних пунктах. Водночас готівковий курс постійно рухався. Так, Пишний навів у приклад жовтень 2022 року, коли офіційний курс тримався на рівні 36,6, а обмінники продавали долар по 41-42 гривні.

«Якщо ця різниця суттєва, виникає арбітраж, спекуляції і неможливість забезпечити курсову стійкість і, що важливо, формувати очікування стабільності», – пояснив глава НБУ.

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За його словами, однією з задач регулятора було прибрати множинність курсів. Саме для цього з жовтня Нацбанк відмовився від фіксації курсу та перейшов до його керованої гнучкості.

«НБУ буде присутнім на валютному ринку та згладжуватиме надмірні і небезпечні коливання», – запевнив Пишний.

Він додав, що люди отримали право вибору: купувати долар, який може як зрости, так і впасти, або залишати заощадження у гривневих активах, які дають значний дохід.

Пишний також підкреслив, що НБУ традиційно не дає прогноз щодо курсу долара, але декларує, що «буде ефективно забезпечувати мандат цінової стабільності і курсової стійкості».

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Нагадаємо, що курс валют в Україні перед Новим роком зробив стрибок догори. Так, плавне здорожчання долара змінилося швидким зростанням курсу. Тож українці наприкінці 2023 року купили у банках рекордний за десятиліття обсяг валюти.

Також ексголова Ради НБУ оцінив ризики для гривні. За його оцінками, нині потенціал утримання гривні є, він підкріплений допомогою міжнародних партнерів. Але для стабільного утримання курсу гривні в майбутньому потрібно розвивати виробничий потенціал та вибудовувати ефективну систему довгострокових і взаємовигідних відносин з міжнародними партнерами.

До слова, у Національному банку раніше пояснили падіння курсу гривні сезонними факторами.