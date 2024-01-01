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Завтра гривня впаде до нового історичного мінімуму

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Завтра гривня впаде до нового історичного мінімуму
2 січня курс гривні до долара буде на рівні 38,0144 грн/$
фото: НБУ

Попередній рекорд було зафіксовано сьогодні

На завтра, 2 січня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 38,0144 грн/$ (+0,0196 грн). Про це повідомив НБУ.

Таким чином, гривня сягнула нового історичного мінімуму. Попередній рекорд було зафіксовано сьогодні, 1 січня, коли ціна гривні до долара становила 38,0020 грн/$.

Натомість курс гривні до євро знизився до 42,0059 грн за євро.

Курс валют на 2 січня 2024 р. від Нацбанку:

  • 1 долар – 38,0144 грн;
  • 1 євро – 42,0059;
  • 1 польський злотий – 9,6606;
  • 1 фунт стерлінгів – 48,5444;
  • 1 шведська крона – 3,7857;
  • 1 швейцарський франк – 45,2499.

Нагадаємо, що ексголова Ради НБУ оцінив ризики для гривні. За його оцінками, нині потенціал утримання гривні є, він підкріплений допомогою міжнародних партнерів. Але для стабільного утримання курсу гривні в майбутньому потрібно розвивати виробничий потенціал та вибудовувати ефективну систему довгострокових і взаємовигідних відносин з міжнародними партнерами.

До слова, у Національному банку раніше пояснили падіння курсу гривні сезонними факторами.

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Теги: гривня гроші курс валют Нацбанк

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