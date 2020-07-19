Індекс Біг-Мака: скільки повинен коштувати долар в Україні



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Курс української валюти недооцінений на 61,9%

Українська гривня опустилася на четверте місце з кінця в списку найбільш недооцінених валют світу в оновленому індексі Біг-Маку. У січні 2020 року гривня перебувала на сьомому місці.

Про це свідчать дані рейтингу видання The Economist за липень 2020 року.

Згідно з даними видання, Біг-Мак коштує в Україні 59 грн, в той час як в США – 5,71 долара. Таким чином, курс української валюти недооцінений на 61,9% в порівнянні з фактичним обмінним курсом 27,13 грн/долар, а курс за купівельною спроможністю повинен бути на рівні 10,33 грн/долар.

У 2018 році за індексом Біг-Маку українська валюта була недооцінена на 69% і посідала перше місце в рейтингу, а в липні 2019 року українська гривня посіла п’яте місце в списку найбільш недооцінених валют – курс української валюти був недооцінений на 61,3%, в січні гривня піднялася на сьоме місце з кінця, гривня була недооцінена на 58,1%.

Найбільш недооціненими валютами світу в липні 2020 року є грошові одиниці ПАР, Росії і Туреччини.

Переоціненими валютами є тільки швейцарський франк, ліванський фунт і шведська крона. У Швейцарії Біг-Мак коштує на 20,9% дорожче, ніж у США.

Big Mac index був розроблений виданням The Economist в 1986 році.

Методологія розрахунку індексу базується на теорії паритету купівельної спроможності (ПКС), за якою валютний курс повинен зрівнювати вартість кошика товарів (в даному випадку бургера) в різних країнах.