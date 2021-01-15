Індекс Біг-Мака: українська гривня знову у п'ятірці найбільш недооцінених валют

Українська гривня є однією з найбільш недооцінених валют у світі — індекс Біг Мака

Біг-Мак коштує 62 гривні в Україні та 5,66 американських доларів в США

Українська гривня недооцінена стосовно долара на 61,1%. Курс гривні має становити близько 10,95 гривні за долар.

Про це свідчать дані оновленого «Індексу Біг-Мака» від британського економічного видання The Economist.

За даними видання, відповідно до «Індексу Біг-Мака» в січні 2020 року Україна знову увійшла до п’ятірки найбільш недооцінених валют світу. Проте країна трохи покращила свої позиції і посіла 5 місце з кінця (торік було 4).

Україна поступилася Азербайджану (манат недооцінений на 58,9%) та випередила Південну Африку (-61,9%), Туреччину (-64,5%), Росію (-68%) та Ліван (-68,7%).

[IMAGE_DES

«Біг-Мак коштує 62 гривні в Україні та 5,66 американських доларів в США. Передбачається обмінний курс, що становить 10,95. Різниця між цим та фактичним обмінним курсом (28,14) передбачає, що українська гривня на 61,1% недооцінена», – йдеться в дослідженні.

Варто зазначити, що, згідно з рейтингом, тільки в трьох країнах валюта вважається переоціненою – Швейцарії, Швеції та Норвегії. Раніше в цьому списку був Ліван. Однак за пів року ліванський фунт став недооціненим на 68,7%.

«Індекс Біг-Мака» – це неофіційний спосіб визначення паритету купівельної спроможності (ПКС). Він був винайдений журналістами The Economist в 1986 році і заснований на теорії паритету купівельної спроможності, за якою валютний курс має зрівнювати вартість кошика товарів у різних країнах, тільки замість кошика береться один стандартний бургер, що випускається компанією McDonald’s. Робиться це для того, щоб визначити реальні обмінні курси валют різних держав.