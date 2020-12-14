Індексацію пенсій перенесли: коли українцям чекати підвищення виплат

Перерахунок пенсій до березня чекати не варто

Перерахунок пенсійних виплат для українських громадян похилого віку відкладається до березня 2021 року.

Про це 13 листопада зробив заяву міністр фінансів України Сергій Марченко під час зустрічі з представниками ЗМІ. Повний текст інтерв’ю опубліковано на порталі Міністерства фінансів.

Як інформував міністр фінансів, гроші в бюджеті на індексацію пенсій, яка проходить щороку, є. Ці кошти заплановані. Однак, за словами Марченка, в Мінфіні (Міністерстві фінансів) домовляються про терміни. В кращому випадку – пенсії перерахують в березні.

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Але, зазначив міністр, може так статися, що і пізніше.

Марченко назвав причину відстрочки індексації пенсійних виплат. У фінансуванні ПФУ (Пенсійного фонду) нагромадилася величезна кількість невирішених проблем.

«Це проблема, яка потребує системного вирішення. Модернізація повинна бути глобальною. Можливостей то «побілити», то «пофарбувати», то «підкрутити» – вже немає. Трансферти Пенсійному фонду у 2021-му будуть досягати 195 мільярдів. Це – відповідь тим, хто сумнівається, що потрібні радикальні зміни», – сказав міністр.

Джерело: Перший діловий