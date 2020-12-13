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    Суспільство

    Українці хочуть замінити міністра охорони здоров’я на генератор випадкових рішень

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    Степанова хочуть замінити генератором випадкових рішень&nbsp; - Українці хочуть замінити міністра охорони здоров’я на генератор випадкових рішень
    Степанова хочуть замінити генератором випадкових рішень 

    Уряду запропонували альтернативний спосіб боротьби з епідемією Covid-19

    Українці звернулися до Кабінету міністрів з петицією щодо звільнення міністра охорони здоров’я Максима Степанова і заміни його генератором випадкових рішень на основі нейромережі.

    Відповідна петиція розміщена на сайті уряду.

    У петиції вказується, що поточна ситуація із захворюваністю на Covid-19 в Україні катастрофічна. Аналогічні заяви робив навіть сам міністр охорони здоров’я. При цьому заходи запобігання епідемії, що вводилися МОЗ, у кращому випадку демонстрували сумнівну ефективність. У гіршому – вони наносили відверту шкоду економіці, суспільству та власне ефективній боротьбі з епідемією.

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    «Як характерний приклад можна навести «психологічний карантин» весни 2020 року, коли безглузді заборони на кшталт «не можна відвідувати парки» підірвали довіру до виконавчої влади у сфері охорони здоров’я. Коли наслідком цих заборон стало приблизно таке ставлення з боку населення: «Вони казали, що в парки йти не можна, а потім сказали, що це було просто так, для залякування. Чому я маю вірити, що нинішній карантин – не для залякування?», – йдеться у петиції.

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    Станом на 13 грудня петицію підписали 180 осіб з 25000 необхідних. До кінця збору підписів залишилось 59 днів.

     

    Теги: міністр українці Максим Степанов карантин петиція звільнення
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