Долар стійко дешевшає. Фінансисти дали прогноз, чи впаде курс нижче 28 гривень

Фінансові аналітики дали різні прогнози

На тижні, що минає, долар продовжив дешевшати, впавши до мінімуму за останні три місяці. Причому так швидко, що до вихідних в обмінниках за нього давали вже менше ніж 28 гривень.

Який тренд очікувати до кінця другої декади грудня, читайте далі. Поки в п’ятницю долар протестував новий рівень на міжбанку.

Експерти – член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, керівник відділу аналітики ГК Forex club Андрій Шевчишин і президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко.

Що сталося з курсом за тиждень

На минулих вихідних і весь другий робочий тиждень грудня долар продовжував дешевшати. За 7 днів готівковий долар втратив в середньому 22 копійки в продажу і 26 в покупці, опустившись відповідно до 28,21 і 27,97 грн/долар.

Нацбанк з понеділка, 7 грудня, по п’ятницю, 11 грудня, зміцнив гривню ще на 21 копійку, до 28,08 грн/долар. На понеділок, 14 грудня, регулятор встановив курс 27,97 грн/долар.

Головні причини змін

Експерти одностайні: гривня зміцніла тому, що доларів на ринку знову виявилося занадто багато.

Олександр Охріменко відзначив три фактори, що вплинули на зміцнення гривні.

«Перший фактор – кінець року, експортери пропонували більше валюти, щоб мати гривню для підсумкових розрахунків на внутрішньому ринку, виплат премій тощо, – говорить Охріменко. – Імпортери навпаки, вже зробили закупівлі за кордоном і знизили активність. Другий фактор – населення активно здавало готівкову валюту. Коли стало ясно, що локдауну в грудні не буде, багато дістали валютні заначки і почали витрачати на покупку путівок, квитків і так далі. І третій фактор – нерезиденти знову купують гривневі ОВДП. У гривнях купили їх за тиждень на 2,8 млрд грн, на ринок додатково надійшло близько 80 млн доларів».

За словами Андрія Шевчишина, на ринку зараз панують продавці, покупців категорично мало для стримування пропозиції.

«Такий великий покупець валюти, як нерезиденти, зупинили вихід з ОВДП, а у вівторок при розміщенні п’ятирічних паперів з 12% прибутковістю навіть наростили свій портфель, – аналізує Андрій Шевчишин. – Отже, нерезиденти зараз в паузі. Імпортери пасивні через низьку ділову активність. Єдиним великим учасником ринку, здатним утримати гривню від подальшого зміцнення, залишається тільки Нацбанк. Від нього зараз залежить, куди піде гривня і чи продовжиться її зміцнення».

Олег Пендзин додав, що на зміцнення курсу гривні прямо вплинули залучені ресурси від розміщення ОВДП і опосередковано – допомога ЄС 623,5 млн євро. Її ще не встигли конвертувати, але ринок відреагував. Всі ці гроші підуть для покриття дефіциту держбюджету.

Чого очікувати наступного тижня

Думки експертів розділилися.

Олександр Охріменко та Андрій Шевчишин впевнені, що після вихідних тренд на посилення гривні продовжиться. Але до кінця наступного тижня може наступити стабілізація курсу.

Андрій Шевчишин говорить, що ситуація на міжбанківському ринку зараз досить невизначена, щоб точно спрогнозувати курс готівкового ринку.

«Єдиним великим учасником ринку, здатним утримати гривню від подальшого зміцнення, залишається Нацбанк, – пояснив експерт. – Швидше за все, регулятор, користуючись низьким курсом, буде викуповувати долар в резерви. За моєю оцінкою, мінімально допустимий рівень зміцнення гривні – 27,90 грн/долар на міжбанку».

Середній готівковий курс купівлі очікується 27,90, курс продажу до 28,10 грн/долар.

Олександр Охріменко прогнозує, що коридор продажу і покупки готівкової валюти можете зміститися вниз, але несуттєво. Причина – надлишок пропозиції на тлі зниження попиту.

«Регулятор не допустить зміцнення гривні набагато нижче 28 грн/долар і буде викуповувати на міжбанку надлишки валюти. На готівковому ринку в покупці можливо здешевлення навіть до 27,90 грн/долар, у продажу 28-28,20 грн долар», – уточнив Охріменко.

А ось Олег Пендзин очікує на тижні нового ослаблення курсу гривні – до 28,30-28,40 грн/долар. Причина – не буде факторів, що раніше сприяли його зміцненню.

Продавати чи купувати валюту

Експерти кажуть, що ситуативне здешевлення долара робить зараз вигідною його покупку. А ось продавати валюту за настільки низьким курсом варто тільки при гострій потребі.

Андрій Шевчишин нагадав, що до держбюджету України на 2021 рік закладено курс долара 29,1 грн/долар, тому навряд чи варто чекати після Нового року подальшої стійкої ревальвації гривні.

«Довгостроковий тренд не змінився: гривня повільно знецінюється, як і раніше надійніше зберігати заощадження у валюті», – упевнений Андрій Шевчишин.

Олександр Охріменко повторив, що зараз українці більше здають валюти, ніж купують, готуючись до новорічних свят.

«У такій ситуації в перспективі виграють ті, хто зараз, навпаки, купить валюту, а не здасть», – говорить Олександр Охріменко.

За словами експертів, гривню постійно зміцнюють надходження валюти з-за кордону від трудових мігрантів. Ця валюта йде на готівковий ринок, стримуючи зростання курсу.

Джерело: Сегодня