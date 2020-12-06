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    Економіка та фінанси

    «Обрані» українці: хто отримує пенсію більше 50 тис. грн

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    «Обрані» українці: хто отримує пенсію більше 50 тис. грн

    Найвищі виплати отримують в Києві

    В Україні судді отримують середню пенсію в розмірі 52 420 грн. При цьому всі інші українці не можуть розраховувати на виплату в розмірі понад 17 690 грн.

    Про це йдеться в даних Пенсійного фонду України. Так, максимальний розмір виплати становить 10 прожиткових мінімумів для непрацездатних. На даний момент це 17 690 грн, проте судді змогли відвоювати своє право на більш високі пенсії. Гроші вони отримують за спеціальним законом і в середньому на кожного припадає по 52 420 грн в місяць.

    Дані ПФУ
    Дані ПФУ

    Правда, варто відзначити, що всього в Україні є більш 11,2 млн пенсіонерів, з них всього лише 3487 суддів. Середня пенсія за віком (для простих українців) – 3430 грн. Також на виплату вище звичайної мають право військові (вони отримують в середньому 5,5 тис. грн).

     Читайте також: Українським військовим перерахують пенсії: що готує новий законопроект

    Серед регіонів найвищі виплати отримують в Києві (4708 грн). На другому місці з пенсією в 4440 грн – Донецька область, а на третьому місці по рівні виплат виявилася Луганська область (4109 грн). Головна причина: в Донецькій і Луганській області були традиційно високі зарплати на промислових підприємствах. При цьому сплачувалися вони легально, місцеві жителі також мають великий стаж. Це вплинуло і на рівень пенсій.

    Дані ПФУ
    Дані ПФУ

    У Києві ж традиційно отримують найвищі зарплати. Найменше (2708 грн) платять пенсіонерам в Чернігівській області.

     Читайте також: Українці почали отримувати підвищені пенсії: хто і на скільки
    Теги: українці пенсія стаж
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