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    У світі

    У Британії виправдали ексміністра та депутата, якого звинувачували в зґвалтуванні

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    <p>Депутата-консерватора заарештували 1 серпня, однак згодом відпустили під заставу</p> - У Британії виправдали ексміністра та депутата, якого звинувачували в зґвалтуванні

    Депутата-консерватора заарештували 1 серпня, однак згодом відпустили під заставу

    У поліції заявили, що справа не пройшла «перевірки доказами»

    Поліція Великої Британії припинила розслідування щодо депутата-консерватора та ексміністра, якого звинувачували у зґвалтуванні. Його імені так і не назвали.

    Про це повідомляє BBC.

    Депутата заарештували 1 серпня, однак згодом відпустили під заставу.

    Це відбулося після того, як до столичної поліції звернулися зі звинуваченнями у сексуальних злочинах та домаганнях, пов’язаними з чотирма окремими інцидентами.

    Вони сталися між липнем 2019 року та січнем 2020 року у районах Лондона Вестмінстер, Ламбет та Гекні.

    Скаргу на ексміністра нібито подала колишня співробітниця парламенту.

    У поліції заявили, що справа не пройшла «перевірки доказами», додавши, що «скаржнику вже повідомили про це рішення».

    Після оголошення звинувачень Консервативну партію закликали виключити цього депутата з партії, але там відмовилися робити це до завершення слідства.

    Водночас, як повідомляє BBC, підозрюваний не брав участь у роботі парламенту з моменту початку розслідування.

    Теги: кримінал міністр депутат політика Велика Британія розслідування зґвалтування
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