У Британії виправдали ексміністра та депутата, якого звинувачували в зґвалтуванні

У поліції заявили, що справа не пройшла «перевірки доказами»

Поліція Великої Британії припинила розслідування щодо депутата-консерватора та ексміністра, якого звинувачували у зґвалтуванні. Його імені так і не назвали.

Про це повідомляє BBC.

Депутата заарештували 1 серпня, однак згодом відпустили під заставу.

Це відбулося після того, як до столичної поліції звернулися зі звинуваченнями у сексуальних злочинах та домаганнях, пов’язаними з чотирма окремими інцидентами.

Вони сталися між липнем 2019 року та січнем 2020 року у районах Лондона Вестмінстер, Ламбет та Гекні.

Скаргу на ексміністра нібито подала колишня співробітниця парламенту.

У поліції заявили, що справа не пройшла «перевірки доказами», додавши, що «скаржнику вже повідомили про це рішення».

Після оголошення звинувачень Консервативну партію закликали виключити цього депутата з партії, але там відмовилися робити це до завершення слідства.

Водночас, як повідомляє BBC, підозрюваний не брав участь у роботі парламенту з моменту початку розслідування.