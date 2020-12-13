У Британії виправдали ексміністра та депутата, якого звинувачували в зґвалтуванні
Депутата-консерватора заарештували 1 серпня, однак згодом відпустили під заставу
У поліції заявили, що справа не пройшла «перевірки доказами»
Поліція Великої Британії припинила розслідування щодо депутата-консерватора та ексміністра, якого звинувачували у зґвалтуванні. Його імені так і не назвали.
Про це повідомляє BBC.
Депутата заарештували 1 серпня, однак згодом відпустили під заставу.
Це відбулося після того, як до столичної поліції звернулися зі звинуваченнями у сексуальних злочинах та домаганнях, пов’язаними з чотирма окремими інцидентами.
Вони сталися між липнем 2019 року та січнем 2020 року у районах Лондона Вестмінстер, Ламбет та Гекні.
Скаргу на ексміністра нібито подала колишня співробітниця парламенту.
У поліції заявили, що справа не пройшла «перевірки доказами», додавши, що «скаржнику вже повідомили про це рішення».
Після оголошення звинувачень Консервативну партію закликали виключити цього депутата з партії, але там відмовилися робити це до завершення слідства.
Водночас, як повідомляє BBC, підозрюваний не брав участь у роботі парламенту з моменту початку розслідування.