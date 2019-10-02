Ініціатива Геруса про зниження прайс-кепів є відвертим лобізмом інтересів олігарха Коломойського, - Корольчук



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Експерт зазначив, що Андрій Герус наполегливо просував ініціативу щодо необхідності зниження цінових обмежень на ринку електроенергії, що мало призвести до зниження тарифу ТЕС для бізнесу

Голова комітету ВР з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус лобіює інтереси Коломойського в енергетиці. Про це заявив член спостережної ради Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук в інтерв’ю журналісту, коментуючи рішення НКРЕКП залишити незмінними граничні ціни на ринку електроенергії (price caps).

Експерт зазначив, що Андрій Герус наполегливо просував ініціативу щодо необхідності зниження цінових обмежень на ринку електроенергії, що мало призвести до зниження тарифу ТЕС для бізнесу. На думку Корольчука, в ухваленні такого рішення дуже зацікавлений бізнесмен Ігор Коломойський, який домагається дешевої електроенергії для своїх феросплавних заводів. Як відомо, частка витрат на електроенергію у собівартості виробництва феросплавів сягає 40-50%.

«Коли така думка (щодо зниження price caps – ред.) появлялася спочатку у Геруса, він як би голова комітету сьогодні, ще коли був навіть представником Зеленського в уряді. А в принципі такі ж самі думки, схожі проскакували в багаточисельних інтерв’ю Коломойського і заявах Геруса. Тут вже він не просто людина, яка десь дає свою оцінку. Він вже представник влади. І тому будь-які такі співпадіння думок з відомими олігархами, в даному випадку з Коломойським – це вже викликає певні думки щодо лобізму. В державній сфері це називається лобізм», - сказав Корольчук.

«Як обгрунтовували зниження прайс-кепів ініціатори цього? В даному випадку: знизьте прайс-кепи, тому що треба їх знизити, і все. Логіки немає. Особливо це напередодні опалювального сезону. Зараз починається сезон активний, і світовий тренд росту ціни на вугілля, в зимовий період воно завжди зростає. Тобто, буде зростати в ціні вугілля, й вартість імпортної сировини збільшиться, а ми його імпортуємо все-таки четвертину майже. І ми, виходить, будемо платити за неї дорожче. Уявімо собі, знизилися прайс-кепи. Герус каже: ура, правильне рішення. Коломойський промовчить, просто порадіє. А в даному випадку що ми отримаємо? Ми отримаємо зниження ціни вугілля в тарифі для теплових електростанцій, а вугілля виросте в ціні на світових ринках. І електростанції змушені будуть його закуповувати незрозуміло за які гроші. Тобто, його не буде. Тобто, знову буде виникати ситуація дефіциту» - вважає Ю.Корольчук.

Президент Асоціації енергетики України Олександр Трохимець також вважає, що лобісти олігарха Ігоря Коломойського домагались від НКРЕКП зниження цінових обмежень на ринку електроенергії з метою здешевлення струму для його підприємств.

Нагадаємо, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, (НКРЕКП) не підтримала зниження граничних цін на ринку електроенергії «на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку (price caps).