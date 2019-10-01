Коломойський почав імпорт електроенергії з Росії



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Бізнесмен Ігор Коломойський

Імпорт із Росії став можливий завдяки виправленню, яке ініціював Андрій Герус

Перша поставка електроенергії з Росії в режимі імпорту була здійснена сьогодні. Поставка проведена рівним графіком потужністю 100 МВТ. Про це свідчать дані на сайті «Укренерго».

За даними джерела на ринку, імпорт здійснений компанією «Юнайтед Енерджі». Її пов'язують з Ігорем Коломойським.

Ця компанія була найбільшим постачальником газу «Укрнафти» на «Дніпроазот», що входять до групи Коломойського, а також газ іншого добувача олігарха «Укрнафтобуріння» на державних тендерах. Крім того, її засновник Андрій Короткевич-Лещенко також є партнером у газовій компанії ТОВ «Укр-Альянс Груп», яка бере участь у торгах на поставку газу на ProZorrо, також використовуючи довідки, видані «Укрнафтобуріння».

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Імпорт із Росії став можливий завдяки виправленню, яке ініціював Андрій Герус. Це було зроблено екстрено шляхом внесення «змін до деяких законів України у сфері використання ядерної енергії».

Герус, якого пов'язують з олігархом Коломойським, стверджував, що норма буде сприяти імпорту з Білорусі, не кажучи про Росію.