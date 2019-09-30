Зниження граничних цін на електроенергію - це повернення до адміністративного управління, - експерт



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За словами аналітика енергосектору Dragon Capital Дениса Сакви, падіння курсу долара не є достатньою підставою для зниження прайс-кепів

Зниження прайс-кепів є поверненням до абсолютно адміністративного регулювання на ринку електроенергії. Таку думку висловив аналітик енергосектору Dragon Capital Денис Саква.

«Замість того, щоб посилити конкуренцію на ринку, звільняючи обсяги, які міг би «Енергоатом» на цьому ринку продавати, або «Укргідроенерго» на цьому ринку продавати, або той же «Центренерго», який має потужності, достатні для покриття взагалі практично всього попиту на теплову енергію, наші поки що не знижують, але принаймні, обговорюють такі питання», - зазначив Саква.

За його словами, падіння курсу долара не є достатньою підставою для зниження прайс-кепів.

«Знову ж зараз «Центренерго» починає начебто якісь закупівлі вугілля,«Донбасенерго» продовжує закупівлі вугілля. І зараз, перед наступним опалювальним сезоном, зараз знизити прайс-кепи і різко погіршити можливості цих компаній з купівлі вугілля, - мені здається, це така не надто далекоглядна стратегія», - прокоментував ініціативу міністра Мінекоенерго Саква, додавши, що прайс-кепи як тимчасовий механізм має право на життя.

«Але якщо ми говоримо про довгострокову стратегію, то, звичайно і безумовно, потрібно йти від цього», - резюмував аналітик енергосектору Dragon Capital.

Раніше представники влади заявляли, що вважають за необхідне переглянути цінові обмеження на ринку електроенергії, зокрема знизити денну ціну на 15-20%.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг не підтримала зниження лімітів максимальних цін на оптовому ринку електричної енергії «на добу вперед» і внутрішньодобовому ринку (price caps).

Народний депутат України Михайло Волинець заявив, що відмова НКРЕКП знизити price caps обгрунтований тим, що навіть нині діючі граничні ціни електроенергії не покривають ціну вугілля.