Коломойський намагається здешевити електроенергію для своїх заводів через тиск на НКРЕКП, - експерт



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Для зниження тарифів Коломойський інспірував розслідування антикорупційних органів у справі «Роттердам +»

Бізнесмен тисне на НКРЕКП справою НАБУ щодо «Роттердам+» та протестами своїх співробітників під стінами Регулятора

Бізнесмен Ігор Коломойський тисне на НКРЕКП, щоб отримати дешеву електроенергію для своїх феросплавних заводів.

Про це заявив член спостережної ради Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук в інтерв’ю журналісту.

Експерт зазначив, що Коломойський тисне на Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, для отримання електроенергії для своїх підприємств за пільговим тарифом. Зокрема, справою НАБУ щодо «Роттердам+», протестами своїх співробітників під стінами Регулятора, які тривають вже третій місяць поспіль.

«Він зацікавлений постачати для своїх феросплавних підприємств дешеву електроенергію. Недаремно вони там стукають касками під «Укренерго» постійно, під НКРЕКП сидять. Він, в принципі, навіть і не приховує своєї такої позиції, я би так сказав, агресивно-енергетичної», - сказав Корольчук.

«Ну, це чистої води шантаж. В принципі, є правоохоронні органи, які могли би поцікавитися, знаєте, чи здійснюється тиск» - вважає член спостережної ради Інституту енергетичних стратегій Корольчук.

Раніше ексголова НКРЕКП Дмитро Вовк заявляв, що Коломойський інспірував розслідування антикорупційних органів у справі «Роттердам +», маючі на меті тиск на членів НКРЕКП задля зниження тарифів.

«Тиск він здійснює для того, щоб отримати для себе пільгові умови на електроенергію. Він це робить не вперше. Він це робив і у 2013–2014 роках, ще при владі Януковича. У цей період він отримав майже 2,5 млрд грн пільгової економії на електричну енергію зовсім за іншим курсом, ніж зараз. У 2015–2016 роках цей тиск продовжився вже власне на мене. Він був невдалий. Тому підключився медійний тиск, а потім з'явився медійно-юридичний пузир або бульбашка від НАБУ і САП», – сказав Вовк, коментуючи переслідування авторів формули «Роттердам +», що почалося з боку силових органів. Вовк вважає, що бізнесмен Ігор Коломойський за період дії прозорого ціноутворення на електроенергію втратив значну частину прибутку від енергоємних феросплавних підприємств, тому тепер мстить тим, хто ввів в дію формулу «Роттердам плюс».

Корольчук також нагадав, що на нараді у президента з енергетичних питань з’ясувалось, що ціна вугілля, розрахована за формулою «Роттердам+», на сьогодні найдешевша, дешевше, ніж імпорт вугілля з США, Колумбії чи ПАР.

Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, на нараді у президента з енергетичних питань, яка відбулася наприкінці серпня, з'ясувалось, що купувати вугілля за ціною, розрахованої за формулою «Роттердам+», на сьогодні дешевше, ніж імпортувати його з ПАР, США або Колумбії. Ціна за «Роттердам +» становить 1,74 тис грн за тонну, імпорт з Колумбії та США - 1,9 тис. грн за тонну, з ПАР - 1,8 тис. грн за тонну.