Зеленська. На українську естраду винирнула співачка з прізвищем президента

У 2019 році Зеленська презентувала композицію «Поле» і кліп на неї

У 2019 році Зеленська презентувала композицію «Поле» і кліп на неї

Коли Зеленський заявив, що йде в президенти, Олю Зеленську почав супроводжувати успіх

Нещодавно в українському шоубізнесі активно заявила про себе співачка із прізвищем президента України Володимира Зеленського. Йдеться про Олю Зеленську родом із Луганщини.

Ще в дитячих роках дівчина із родиною переїхала до Чернігівщини, де закінчила Ніжинське училище культури й мистецтв імені Марії Заньковецької, а згодом Харьківську державну академію культури.

У своїй біографії вона стверджує, що творчу кар’єру почала ще у 200-х роках. Свою першу пісню записала у 2012 році. Згодом активно виступала на фестивалях народної творчості.

Цікаво, що свій сольний проєкт під ім'ям Оля Зеленська (дівоче призвіще) почала лише у 2017 році. У своїх інтерв'ю вона розповідала, що десятки разів виступала на передовій для українських бійців.

А з того часу, як Володимир Зеленський заявив, що йде в президенти, співачку із таким же прізвищем почав супроводжувати творчий успіх. Звісно, це може бути цікавим збігом.

Як би там не було, проте для Олі Зеленської, зрештою, як і для Володимира Зеленського, переломним етапом стало знайомство із потрібними людьми. Співачка познайомилася із відомим композитором Ніколо Петрашем. У її репертуарі почали з'являтися нові пісні, іноді – російськомовні.

У 2019 році Зеленська презентувала композицію «Поле» і кліп на неї. У ньому знялися відомі українські актори Ада Роговцева та Ахтем Сеітаблаєв. У ролику показано драматичну історію про загибель батька сімейства, який пішов на війну захищати Україну. Кліп знімали протягом трьох днів у Чернігівській і Житомирській областях.

Останньою піснею Олі Зеленської є «Половина серця». Цю російськомовну композицію вона записала разом із Ніколо Петрашем. Їхній дует став популярним у соціальній мережі, люди залишають позитивні відгуки на цю пісню.

Нагадаємо, у родині закарпатських ромів 23 березня 2020 року народилося немовля, якому дали ім'я Зеленський. Повне ім'я хлопчика Дьопйош Зеленський Євгенович. Він виявився п’ятою дитиною у сім'ї, яка проживає в ромському таборі в Ужгороді.