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    Зеленська. На українську естраду винирнула співачка з прізвищем президента

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    У 2019 році Зеленська презентувала композицію &laquo;Поле&raquo; і кліп на неї - Зеленська. На українську естраду винирнула співачка з прізвищем президента
    У 2019 році Зеленська презентувала композицію «Поле» і кліп на неї
    Фото: Ольга Зеленская/Facebook

    Коли Зеленський заявив, що йде в президенти, Олю Зеленську почав супроводжувати успіх

    Нещодавно в українському шоубізнесі активно заявила про себе співачка із прізвищем президента України Володимира Зеленського. Йдеться про Олю Зеленську родом із Луганщини.

    Ще в дитячих роках дівчина із родиною переїхала до Чернігівщини, де закінчила Ніжинське училище культури й мистецтв імені Марії Заньковецької, а згодом Харьківську державну академію культури.

    У своїй біографії вона стверджує, що творчу кар’єру почала ще у 200-х роках. Свою першу пісню записала у 2012 році. Згодом активно виступала на фестивалях народної творчості.

    Цікаво, що свій сольний проєкт під ім'ям Оля Зеленська (дівоче призвіще) почала лише у 2017 році. У своїх інтерв'ю вона розповідала, що десятки разів виступала на передовій для українських бійців.

    А з того часу, як Володимир Зеленський заявив, що йде в президенти, співачку із таким же прізвищем почав супроводжувати творчий успіх. Звісно, це може бути цікавим збігом.

    Як би там не було, проте для Олі Зеленської, зрештою, як і для Володимира Зеленського, переломним етапом стало знайомство із потрібними людьми. Співачка познайомилася із відомим композитором Ніколо Петрашем. У її репертуарі почали з'являтися нові пісні, іноді – російськомовні.

    У 2019 році Зеленська презентувала композицію «Поле» і кліп на неї. У ньому знялися відомі українські актори Ада Роговцева та Ахтем Сеітаблаєв. У ролику показано драматичну історію про загибель батька сімейства, який пішов на війну захищати Україну. Кліп знімали протягом трьох днів у Чернігівській і Житомирській областях.

    Останньою піснею Олі Зеленської є «Половина серця». Цю російськомовну композицію вона записала разом із Ніколо Петрашем. Їхній дует став популярним у соціальній мережі, люди залишають позитивні відгуки на цю пісню.

    Нагадаємо, у родині закарпатських ромів 23 березня 2020 року народилося немовля, якому дали ім'я Зеленський. Повне ім'я хлопчика Дьопйош Зеленський Євгенович. Він виявився п’ятою дитиною у сім'ї, яка проживає в ромському таборі в Ужгороді.

    Теги: Володимир Зеленський Ада Роговцева співачка
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