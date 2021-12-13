Інвестори виступають проти введення тимчасових адміністрацій на «зелених» електростанціях

Інвестори вважають, що законопроєкт про введення тимчасових адміністрацій пропонує наділити Міненерго невластивими функціями

Інвестори в підприємства відновлюваної енергетики виступають проти внесення змін в законодавство щодо введення тимчасових адміністрацій на «зелених» електростанціях, повідомляє Українська вітроенергетична асоціація.

Згідно з повідомленням, провідні асоціації з ВДЕ звернулись до Міністра енергетики України щодо Законопроекту «Про внесення змін до Закону України «Про ринок електричної енергії» щодо введення тимчасової адміністрації у разі загрози порушення безпеки постачання електричної енергії».

«Метою законопроєкту є визначення дієвого механізму можливості введення тимчасової адміністрації для виробників електроенергії, у разі загрози порушення безпеки постачання електричної енергії та/або порушення виробниками ліцензійних вимог провадження господарської діяльності», – зазначає УВЕА.

В той же час повідомляється, що законопроєкт пропонує наділити Міненерго невластивими йому функціями – впливати на учасників ринку електричної енергії шляхом впровадження тимчасових адміністрацій у разі порушення учасником ринку ліцензійних умов; введення адміністрацій, в свою чергу, призведе фактично до неможливості виконання угод щодо купівлі-продажу електричної енергії; на додаток до цього, законопроєкт передбачає фактичне запровадження механізму передачі об’єктів електроенергетики з приватної у державну власність без будь-якої компенсації виробникам або інвесторам, що суперечить принципам побудови конкурентного ринку електроенергії.

З огляду на це, експерти асоціацій з ВДЕ дійшли висновку, що чинна редакція Законопроєкту порушує Закон України «Про ринок електричної енергії», суперечить принципам побудови конкурентного ринку електроенергії та не відповідає низці Директив ЄС.

«Саме тому, звертаємось до Вас із проханням виключити виробників з ВДЕ з під дії запропонованих проєктом Закону положень і механізмів введення тимчасової адміністрації», – йдеться в листі асоціацій.