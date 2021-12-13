Лукашенко пригрозив Європі перекрити газ

Місяць тому диктатор вже погрожував Європі перекрити трубопровід Ямал–Європа та залишити ЄС без газу

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко в черговий раз пригрозив перекрити транзит газу до Європи. Про це повідомляє агенція «Белта».

Раніше Євросоюз ввів санкції проти Білорусі. Під обмеження потрапили авіакомпанії, підприємства, організації та 17 фізичних осіб.

«Якщо санкції, які вони вводять або введуть у майбутньому, поставлять нас у надзвичайний стан і ми не матимемо жодного виходу відповісти іншими заходами на їхні санкції, ми скористаємося і цим жорстким заходом», – заявив Лукашенко.

Раніше ЄС ввів санкції проти 17 білоруських чиновників та 11 організацій.

Додамо, що місяць тому Лукашенко вже погрожував Європі перекрити трубопровід Ямал–Європа та залишити ЄС без газу, якщо Польща закриє кордон для нелегалів.

Як відомо, нещодавно Олександр Лукашенко розповів про своє бачення білорусько-російської інтеграції, можливість розміщення в Білорусі ядерної зброї з РФ, а також приналежності Криму.

Раніше Лукашенко заявив, що всіма силами намагатиметься зробити Україну «нашою», від додав, що з РФ у найтіснішій зв’язці юридично, економічно і політично.

Зазначимо, що Лукашенко вважає себе «рідним братом» президента РФ Володимира Путіна за світоглядом. Він підкреслив, що саме останнім часом мав змогу переконатися «в дуже гарних стосунках» з Путіним.

Нагадаємо, що Лукашенко також наголосив, що у разі збройного конфлікту з Заходом і Україною Білорусь підтримає Росію.

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