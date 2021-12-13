ЄС затвердив санкції проти «вагнерівців»

Рішення щодо санкцій проти ПВК «Вагнера» буде опубліковано в офіційному журналі ЄС пізніше

У списку три енергетичних компаній і вісім осіб, пов'язаних з угрупованням найманців

Рада ЄС затвердила санкції проти членів російської приватної військової компанії «Вагнера», а також проти трьох компаній, пов’язаних з нею. Про це повідомив із Брюсселя кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк.

«Затверджені санкції проти групи Вагнера: у списку три енергетичних компаній і вісім осіб, пов'язаних з угрупованням найманців. Рішення буде опубліковано в офіційному журналі ЄС пізніше сьогодні», – написав він.

sanctions against the #Wagner group, 3 energy companies & + 8 people related to the mercenary group now passed. to be published in the EU official journal later today. #Russia, #Libya, #Syria, #CAR, #Ukraine — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) December 13, 2021

Раніше він повідомляв, що санкції будуть спрямовані проти колишнього офіцера російських спеціальних сил, очільника угруповання Дмитрія Уткіна, одного з підрядників ПВК в Сирії Станіслава Дичка та причетного до дій ПВК у Центральноафриканській Республіці Валерія Захарова.

Європейський Союз у середині листопада погодився розробити основу для можливих санкцій проти російських найманців, які можуть бути направлені в регіон Сахель в Західній Африці.

Згодом Європарламент ухвалив резолюцію з засудженням порушенням прав людини приватною військовою компанією «Вагнера», звинувативши Росію.

Нагадаємо, 19 листопада в ефірі політичного ток-шоу «Свобода слова Савіка Шустера» було продемонстровано записане раніше інтерв’ю із колишнім начальником Головного управління розвідки Міноборони України Василем Бурбою. В ході інтерв’ю Бурба, зокрема, заявив про імовірну наявність у владі «крота», що нібито і стало причиною провалу спецоперації із захоплення «вагнерівців».

Пізніше Зеленський звинуватив ексглаву Головного управління розвідки Міністерства оборони України Василя Бурбу у тому, що він «злив інформацію» щодо «Вагнергейту» у пресу.

3 грудня розвідник Роман Червинський розповів про погрози, що надходять йому та колегам з Офісу президента.

Раніше керівник відділу розслідувань Bellingcat Христо Грозев заявив, що пресмарафон Володимира Зеленського не дав відповіді на всі запитання щодо «Вагнергейту».

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