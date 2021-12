ЄС затвердив санкції проти «вагнерівців»

Рада ЄС затвердила санкції проти членів російської приватної військової компанії «Вагнера», а також проти трьох компаній, пов’язаних з нею. Про це повідомив із Брюсселя кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк.

«Затверджені санкції проти групи Вагнера: у списку три енергетичних компаній і вісім осіб, пов'язаних з угрупованням найманців. Рішення буде опубліковано в офіційному журналі ЄС пізніше сьогодні», – написав він.

sanctions against the #Wagner group, 3 energy companies & + 8 people related to the mercenary group now passed. to be published in the EU official journal later today. #Russia, #Libya, #Syria, #CAR, #Ukraine