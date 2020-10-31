Інвестори збільшили шанси довести в КСУ законність дії «зелених» тарифів в Україні – депутат

Представники Одеської юридичної академії підготували широкий висновок щодо того, що «зелені» тарифи в Україні є конституційними

Інвестори в розвиток «зеленої» енергетики в Україні збільшили шанси довести законність «зелених» тарифів в Конституційному суді завдяки широкій юридичній експертизі. Про це написала народний депутат України, член фракції «Голос» Леся Василенко на своїй сторінці в Facebook.

Вона нагадала, що низка депутатів намагається через Конституційний суд скасувати дію в Україні «зелених» тарифів, та повідомила, що отримала висновок від юристів Одеської юракадемії, який підтверджує законність «зелених» тарифів. Це, на її думку, допоможе інвесторам захистити свої права.

«Для захисту інвесторів від абсурдних маніпуляцій в Україні – а мова йде про спробу Олександра Дубінського та декількох десятків депутатів домогтися визнання незаконними дії «зелених» тарифів — я замовила спеціальне наукове дослідження. Так, представники Одеської юридичної академії підготували широкий висновок щодо того, що «зелені» тарифи в Україні є конституційними», - написала Василенко. Депутат повідомила, що передасть висновок юристів представникам Європейсько-Українського енергетичного агентства, яке об'єднує найбільших інвесторів у галузь відновлюваної енергетики країни, і має намір захищати права інвесторів у Конституційному суді. «Сподіваюсь, що воно допоможе в захисті прав інвесторів та доведенні правильної позиції під час розгляду питання в Конституційному суді», - написала Василенко.

Раніше член правління Асоціації просьюмерів України Андрій Зінченко заявив, що скасування Конституційним судом «зелених» тарифів вдарить по 25 тисячам українців, які поставили сонячні електростанції на даху, та по близько 400 дрібних бізнесменів.

Нагадаємо, 10 серпня за позовом 47 народних депутатів, які входять в орбіту впливу олігарха Ігоря Коломойського, Конституційний суд відкрив провадження у справі про конституційність закону про зелені тарифи.

Роком раніше олігарх Ігор Коломойський в інтерв'ю Цензор.нет повідомив, що обмірковує можливість подачі запиту до Конституційного суду про конституційність виплати зелених тарифів на енергію з альтернативних джерел.

На думку співзасновника асоціації відновлюваної енергетики України Ігоря Тинного, народні депутати, дії яких пов'язані з інтересами бізнесменів Ігоря Коломойського і Віктора Пінчука, створюють тиск на виробників «зеленої» електроенергії, щоб погіршити інвесторам умови ведення бізнесу і полегшити можливість рейдерського захоплення цих підприємств.