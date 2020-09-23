Правознавці не бачать підстав для скасування зеленого тарифу, – депутат



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10 серпня за позовом нардепів, що входять в орбіту впливу Коломойського, Конституційний суд відкрив провадження у справі про конституційність закону про зелені тарифи

Правознавці не бачать жодних підстав для визнання неконституційним запровадження «зелених» тарифів, які намагаються скасувати через Конституційний суд близькі до олігарха Коломойського депутати. Про це написала народний депутат України, член комітету ВР з питань економічного розвитку Людмила Буймістер на своїй сторінці в Facebook.

Депутат повідомила, що отримала висновок науковців Національного юридичного університету імені Я.Мудрого, які провели в результаті проведеного науково-правового дослідження дійшли висновку у відсутності підстав вважати неконституційними положення законів про «зелені» тарифи.

«Вже маю на руках науково-дослідну розробку групи науковців університету, у якій експерти в галузі конституційного права дали детальні роз’яснення щодо розмежування повноважень Верховної Ради України та органів виконавчої влади. Їхній попередній висновок - правознавці не вбачають жодних підстав неконституційності зеленого тарифу», - написала Буймістер.

Вона також додала, що передасть дослідження представникам українських асоціацій відновлюваної енергетики, яка заявили про намір брати участь у розгляді справи в Конституційному суді.

Нагадаємо, 10 серпня за позовом 47 народних депутатів, що входять в орбіту впливу олігарха Ігоря Коломойського, Конституційний суд відкрив провадження у справі про конституційність закону про зелені тарифи. Роком раніше олігарх Ігор Коломойський в інтерв'ю Цензор.нет повідомив, що обмірковує можливість подачі запиту до Конституційного Суду про конституційність виплати зелених тарифів на енергію з альтернативних джерел.

На думку співзасновника асоціації відновлюваної енергетики України Ігоря Тинного, народні депутати, дії яких пов'язані з інтересами бізнесменів Ігоря Коломойського і Віктора Пінчука, створюють тиск на виробників зеленої електроенергії, щоб погіршити інвесторам умови ведення бізнесу і полегшити можливість рейдерського захоплення цих підприємств.

В свою чергу член правління Асоціації просьюмерів України Андрій Зінченко заявив, що скасування Конституційним судом «зелених» тарифів вдарить по 25 тисячам українців, які поставили сонячні електростанції на даху, та по близько 400 дрібних бізнесменів.

16 вересня найбільші асоціації галузі ВДЕ (Асоціація відновлюваної енергетики України, Українська вітроенергетична асоціація, Асоціація сонячної енергетики України, Європейсько-Українське енергетичне агентство) заявили про об’єднання зусиль для того, щоб підтвердити законність дії зеленого тарифу в Україні та захистити галузь від олігарха Ігоря Коломойського.