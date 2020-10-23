Підвищення тарифу на передачу електроенергії може стати фатальним для підприємців, – нардеп



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Буймістер наголосила, що у виникненні заборгованості перед виробниками «зеленої» електроенергії винна держава

Рішення НКРЕКП підвищити тариф на передачу електроенергії може стати фатальним для підприємців, які вже серйозно постраждали через коронакризу. Про це написала народний депутат України, член фракції «Слуга народу» Людмила Буймістер на своїй сторінці в Facebook.

«За оцінками ЄБА, на кінець травня 2020 третина малих та середніх підприємців через кризу втратила від 50% до 75% доходів. Майже 30% скоротили розміри оплати праці, а ще 19% – відправити працівників у неоплачувану відпустку. У ситуації, коли кожна копійка буквально на вагу золота, НКРЕКП робить все, щоб ці останні копійки у бізнесу забрати. А заодно – заробити на всіх українцях. Рішення підвищити тарифи на передачу електроенергії може стати для багатьох підприємців фатальним», – написала Буймістер.

Депутат також наголосила, у виникненні заборгованості перед виробниками «зеленої» електроенергії винна держава, і саме вона повинна вирішити проблему, не перекладаючи її на підприємців та населення, яке в кінцевому рахунку сплатить за підвищені тарифи на струм з власної кишені.

«Саме держава надала енергетикам свої гарантії, і держава має ці гарантії виконувати. Інакше ми втратимо останню довіру серед міжнародного співтовариства та надовго відлякаємо іноземних інвесторів від України», – зазначила Буймістер.

Вона нагадала, що в парламенті вже зареєстрований законопроект щодо випуску ОВДП для погашення заборгованості перед «зеленою» генерацією, його ухвалення дозволить не піднімати тарифи на електроенергію.

«Законопроект №4151, а також відповідні правки до бюджету на 2021 рік щодо випуску ОВДП мають першочергово бути розглянуті в комітетах та підтримані залом якнайшвидше. А потім справа за Мінфіном – він має забезпечити випуск держоблігацій. Тільки так держава зможе виконати зобов'язання щодо виплат боргів зеленим інвесторам, при тому без підвищення тарифу на передачу», - вважає Буймістер.

Нагадаємо, депутати фракції «Слуга народу» зареєстрували у Верховній Раді законопроект «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» щодо підтримки виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії» (№4151), яким пропонується випустити ОВДП на 19,6 мільярдів для погашення в четвертому кварталі 2020 року боргу перед виробниками «зеленої» енергетики.

ICC Ukraine та Європейська Бізнес Асоціація направили звернення до голів парламентських комітетів, в якому наголосили, що Верховна Рада має ухвалити законопроект щодо погашення боргів перед інвесторами в «зелену» енергетику (№4151), а держава – виконати свої зобов’язання.