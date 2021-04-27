Інвестори «зеленої» енергетики ризикують в Україні через тиск держави, – Bloomberg

За даними ЗМІ, уряд хоче запровадити акцизний податок на продаж «зеленої» електроенергії

В Україні дуже високий рівень ризику інвестування в сектор відновлюваної енергетики через те, що влада постійно намагається змінити механізми фінансування галузі та ініціює різні інструменти фіскального тиску на інвесторів, зокрема акцизний збір.

Про це заявила аналітик з вітроенергетики Bloomberg NEF Ізабель Едвардс.

«Індекс ризику інвестицій для України в четвертому кварталі 2020 року був на рівні 15 – при градації від нуля до ста. За нормативами, нуль – це досить високий ризик, а 100 – досить низький. Так само враховується вартість капіталу загалом», – сказала вона Едвардс.

За її словами, високий рівень ризику також пов'язаний з тим, що Україна хоче далі переходити до аукціонної системи підтримки ВДЕ щоб досягнути нижчих цін на цю енергетику.

«Коли ми розробляємо певні механізми підтримки для девелоперів, необхідно давати високий рівень підтримки для того, щоб залучити інвесторів для ринку. Особливо, якщо вони вважають це ризикованим ринком і вартість капіталу доволі висока.

На її думку, в умовах кризи в галузі буде доволі складно переконати інвесторів, позикодавців, що з високою вартістю капіталів можуть якось зменшитися ризики, які інвестори бачать в Україні.

Едвардс повідомила, що зелені «аукціони» можуть і не зменшити ціни на зелену енергетику через додаткові вартості на фінансування капіталу. Так на ринках не країн-учасниць Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) також є значно нижча вартість капіталу.

«Там ризиків значно менше, там набагато сприятливіші умови для інвестування», – сказала вона.

Аналітик також сказала, що одним з великих позикодавців в сектор зеленої енергетики України є ЄБРР і він намагався знизити ризики для інвесторів, однак через політичні зміни в підтримці галузі цього не вдалося зробити.

«Банки і фінансові інституції дали основний шлях для інвесторів в цей ринок, намагалися зменшити загальні ризики. Але через це, що «зелені» тарифи реструктуризуються, це означає, що країна може втратити основних інвесторів для українського ринку», – підкреслила Едвардс.

Як повідомлялося, за даними ЗМІ, уряд хоче запровадити акцизний податок на продаж «зеленої» електроенергії і наразі пропонується широкий діапазон ставки – від 3,2% до 40%.

Як зазначила народний депутат фракції «Слуга народу» Людмила Буймістер, ініціатива Кабінету міністрів України з введення акцизного збору на продаж «зеленої» енергії є недопустимою в умовах відсутності зрушень в питанні виплати боргів іноземним інвесторам у відновлювану енергетику. Вона вважає, що потрібно спочатку виконати фінансові зобов’язання перед інвесторами, щоб не втратити зовнішні інвестиції, які дуже потрібні Україні.

Нагадаємо, за інформацією НБУ, на тлі кризи в «зеленій» енергетиці чистий відтік прямих іноземних інвестицій в Україну у 2020 році склав 868,2 млн, тоді як у 2019 році чистий приплив склав 5,860 млрд доларів. Відтік інвестицій зафіксовано вперше з 2015 року.

Станом на 1 квітня підприємствам «зеленої» енергетики перераховано 4,6 млрд грн із суми «старого» боргу 2020 року. Рівень розрахунків держави з виплати такого боргу становить 20%.

Заборгованість держпідприємства «Гарантований покупець» перед підприємствами відновлюваної енергетики сягає 17,8 млрд грн.