Генерали Збройних сил США адресували своє звернення в.о. голови національної розвідки Джозефу Магуайєру ще в період президентства Дональда Трампа

Сполучені Штати Америки планують розкрити нові розвіддані про ворожі дії Росії та Китаю. Публікацію готують на підставі минулорічного звернення одразу дев’яти командувачів американських сил на різних континентах. Про це повідомляє видання Politico.

Генерали, які очолюють командування Збройних сил США в Азії, Європі, Африці, Латинській Америці, а також військ спеціальних операцій, адресували своє звернення в.о. голови національної розвідки Джозефу Магуайєру ще в період президентства Дональда Трампа.

Як пише видання, це було закликом до розвідувального співтовариства зробити суттєві зміни в підходах на цьому напрямі, підкреслює видання.

«На жаль, ми продовжуємо втрачати можливості для з'ясування правди, протистояння спотвореній інформації, виключення неправдивих наративів та вчасного реагування на розвиток подій», – написали генерали у зверненні, яке є в розпорядженні Politico.

Тим часом, російське Головне управління розвідки проводило таємні операції на території Чехії та Болгарії, спрямовані на послаблення військових спроможностей України.

Зокрема, йдеться про вибухи на військових складах у Чехії у жовтні 2014 року, у зв’язку з якими у квітні 2021 року чеський уряд оголосив 18 співробітників посольства РФ у Празі персонами non grata.

Раніше голова британської спецслужби MI6 Річард Мур назвав Росію «державою, що слабшає в економічному і демографічному плані».