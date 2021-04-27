НБУ знизив курс долара на 27 квітня

Офіційний курс гривні до євро встановлено на рівні 33,67 грн

Національний банк України (НБУ) на 27 квітня 2021 року встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 27,85 гривень за долар. Офіційний курс долара знижується другий день поспіль після того, як він піднявся до максимуму з початку лютого. Про це свідчать дані на сайті Нацбанку.

Національний банк України (НБУ) на 27 квітня 2021 року встановив курс на такому рівні: 27,8558 гривень за 1 долар (-0,0456 грн). При цьому курс долара на 26 квітня становить: 27,9014 гривень за 1 долар.

При цьому офіційний курс гривні до євро встановлено на рівні 33,67 грн (23 квітня курс становив 33,81 грн).

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня очікується незначне зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,8 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 27,7/27,9 грн.

Зазначимо, що експерти Андрій Шевчишин і Олег Пендзин рекомендують поки не купувати долари без крайньої потреби, бо курс може піти вниз.