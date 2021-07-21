«Івано-Франківськгаз» за три роки інвестував у газорозподільну систему області понад 101 млн грн

За останні три роки АТ «Івано-Франківськгаз» здійснило реконструкцію 74,6 км газопроводів на суму 37,6 млн грн

У компанії наголошують, що для комплексного оновлення газових мереж Прикарпаття недостатньо коштів

Упродовж 2018-2020 років акціонерне товариство «Івано-Франківськгаз» інвестувала у газорозподільні мережі області 101 млн грн. Про це повідомила пресслужба компанії.

У 2021 році обсяг інвестицій складе 56,9 млн грн. Водносчас, наголошують напідприємстві, цих коштів недостатньо для комплексного оновлення газових мереж Прикарпаття.

«Це в 5 раз менше від реальних потреб», – кажуть у компанії.

Компанія нагадує, що кожного року обсяг інвестицій у газорозподільну систему Івано-Франківської області визначається держрегулятом НКРЕКП та передбачається у тарифі. Перебіг виконання робіт та використання коштів неухильно контролюються регулятором.

«Однак, протягом багатьох десятиріч чинний тариф на розподіл газу не дозволяє здійснити повноцінну модернізацію мереж. Комплексне оновлення системи є важливим не лише з огляду на безпеку, а й дозволяє зменшити витрати технологічного газу, тобто в довгостроковій перспективі зменшує навантаження на споживачів газу», – заявили у компанії.

«За останні три роки АТ «Івано-Франківськгаз» здійснило реконструкцію 74,6 км газопроводів на суму 37,6 млн грн. Натомість, для зміни динаміки старіння системи газопостачання, необхідно щороку проводити модернізацію газопроводів не менше 150 км», – говорить технічний директор АТ «Івано-Франківськгаз» Ігор Височанський.

Із 2018 року виконано заміну 93 застарілих шафових газорозподільних пунктів на сучасні та надійні виробництва RGC Production на суму 12,8 млн грн. Для підвищення рівня надійності систем газопостачання, до кінця року компанія планує замінити 73 ШГРП, які забезпечують стабільний тиск в системі.

Кошти з тарифу за розподіл природного газу є основним джерелом інвестицій АТ «Івано-Франківськгаз». Тож компанія закликає споживачів своєчасно оплачувати послуги. Це дасть змогу виконувати в строк усі заплановані заходи і забезпечувати стабільне і безаварійне газопостачання для понад 400 тис. споживачів Прикарпаття.