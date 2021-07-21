Керівник енергорегулятора: підвищення цін на електроенергію для населення неминуче

Наразі обговорюються різні сценарії підвищення тарифів

Українській владі доведеться поступово вирівняти тарифи на електроенергію для промисловості і населення. Про це заявив голова Національної комісії, що здійснює держрегулювання в галузях енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) Валерій Тарасюк в інтерв'ю «Економічній правді».

«Обговорюються різні сценарії (підвищення тарифів, – ред.), але у нас немає іншого майбутнього, крім поступового вирівнювання тарифів для промисловості і населення. Це великий самообман, коли ми вважаємо, що людина, яка платить за електроенергію менше, дійсно отримує від цього якусь користь», – сказав він.

Тарасюк додав, що НКРЕКП підтримує виключно приведення тарифів до економічно обґрунтованого рівня для всіх споживачів разом із наданням адресної допомоги споживачам, які цього потребують.

«Я не можу оприлюднити всі варіанти підвищення цін. Який варіант буде прийнятий з 1 серпня ми сказати не можемо, тому що це політичне рішення Кабміну. Думаю, чекати залишилося зовсім небагато», – заявив очільник НКРЕКП.

Натомість з власних джерел «Главкому» стало відомо, що нині в уряді обговорюють проєкт ПСО, який передбачає розподіл споживачів на чотири категорії: тих, хто споживає до 100 кВт⋅год, далі – від 100 кВт⋅год до 300 кВт⋅год, потім – від 300 кВт⋅год до 500 кВт⋅год, а також тих, хто споживає понад 500 кВт⋅год. Залежно від обсягів споживання зростатиме й тариф до приблизно 3,5 грн за кВт⋅год.

Нагадаємо 1 січня 2021 року уряд скасував пільговий тариф для населення (0,9 грн за кВт⋅год) на перші 100 кВт⋅год спожитої електроенергії. Рішення про це Кабмін ухвалив 28 грудня 2020 року, в результаті вже з першої кВт⋅години українці почали сплачувати 1,68 грн – такий тариф мав діяти до 31 березня 2021 року.

Але наприкінці березня Кабінет міністрів вирішив зберегти ціну на електроенергію для населення з 1 квітня на колишньому рівні – 1,68 гривень за кВт⋅годину, потім знову продовжив таку ж ціну на травень-червень, а потім ще й на липень.

Раніше «Главком» писав, що за рік деякі тарифи зросли втричі. Найбільше здорожчав газ.