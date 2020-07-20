ЄС виділив 25 млн євро на підтримку малих фермерських господарств в Україні



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20 млн євро ЄС спрямовує на підтримку малих і середніх підприємств України у межах програми EU4Business

Європейський Союз надає Україні €105 млн на підтримку малих і середніх підприємств (МСП), малих ферм і проведення реформ. Як інформує agropolit.com, про це повідомили у прес-службі представництва ЄС у Києві.

«13 липня 2020 року Ольга Стефанишина, віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, від імені уряду України підписала три фінансові угоди між ЄС та Україною у межах Річної програми дій для України на 2020 рік», – повідомили у представництві.

Зазначається, що пакет у 105 мільйонів євро спрямований на підтримку українських малих і середніх підприємств (МСП), розвиток сільського господарства й малих фермерських господарств, а також підтримку органів державної влади України у виконанні ключових реформ та Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, включно з зоною вільної торгівлі.

«Ці програми також сприятимуть пом’якшенню соціально-економічного впливу пандемії COVID-19 на Україну та забезпечать подальшу підтримку сектору охорони здоров’я», – додали у представництві.

Зокрема, фінансові угоди передбачають:

60 млн євро на реформування органами державної влади України таких пріоритетних галузей, як охорона здоров’я, соціальна політика, фінансовий сектор, конкуренція і транспорт.

25 млн євро на розвиток сільського господарства та малих фермерських господарств в Україні.

20 млн євро на підтримку малих і середніх підприємств України у межах програми EU4Business.

У представництві зазначається, що другий пакет допомоги ЄС Україні у 2020 році, який зараз готується, буде зосереджений на громадянському суспільстві, посиленні стійкості вразливих регіонів та «Європейській зеленій угоді».