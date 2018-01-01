ЄС вивчає можливість надання Україні фінансової допомоги - Мінгареллі

Президент Єврокомісії доручив провели оцінку обсягу допомоги, якої потребує Україна

Європейський союз наразі опрацьовує питання щодо можливості надання Україні макрофінансової допомоги. Про це в ефірі «Українського радіо» сказав очільник представництва Європейського Союзу в Україні Хюг Мінгареллі. «У листопаді під час саміту Східного партнерства президент Порошенко особисто звернувся до президента Європейської



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Очільник представництва ЄС в Україні Хюг Мінгареллі

Президент Єврокомісії доручив провели оцінку обсягу допомоги, якої потребує Україна

Європейський союз наразі опрацьовує питання щодо можливості надання Україні макрофінансової допомоги.

Про це в ефірі «Українського радіо» сказав очільник представництва Європейського Союзу в Україні Хюг Мінгареллі.

«У листопаді під час саміту Східного партнерства президент Порошенко особисто звернувся до президента Європейської комісії Жан-Клода Юнкера із запитанням, чи можливе надання Євросоюзом нової макрофінансової допомоги Україні. І пан Юнкер сказав своїм службам, щоб вони провели оцінку обсягу допомоги, якої потребує Україна з тим, щоб оцінити можливість надання такої нової макрофінансової допомоги», - заявив Мінгареллі.

Водночас він зазначив, що поки Єврокомісія не може надати транш макрофінансової допомоги ЄС у 600 мільйонів євро через невиконання Україною чотирьох із 21-ї умови надання такої допомоги.

Нагадаємо, посол ЄС також нагадав українській владі про вимоги щодо боротьби з корупцією.

Також Мінгареллі не бачить зміни курсу ЄС щодо Донбасу.