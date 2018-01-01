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    ЄС вивчає можливість надання Україні фінансової допомоги - Мінгареллі

    Президент Єврокомісії доручив провели оцінку обсягу допомоги, якої потребує Україна
    Європейський союз наразі опрацьовує питання щодо можливості надання Україні макрофінансової допомоги. Про це в ефірі «Українського радіо» сказав очільник представництва Європейського Союзу в Україні Хюг Мінгареллі. «У листопаді під час саміту Східного партнерства президент Порошенко особисто звернувся до президента Європейської
    • Сьогодні, 07:43
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    Очільник представництва ЄС в Україні Хюг Мінгареллі
    Очільник представництва ЄС в Україні Хюг Мінгареллі

    Президент Єврокомісії доручив провели оцінку обсягу допомоги, якої потребує Україна

    Європейський союз наразі опрацьовує питання щодо можливості надання Україні макрофінансової допомоги.

    Про це в ефірі «Українського радіо» сказав очільник представництва Європейського Союзу в Україні Хюг Мінгареллі.

    «У листопаді під час саміту Східного партнерства президент Порошенко особисто звернувся до президента Європейської комісії Жан-Клода Юнкера із запитанням, чи можливе надання Євросоюзом нової макрофінансової допомоги Україні. І пан Юнкер сказав своїм службам, щоб вони провели оцінку обсягу допомоги, якої потребує Україна з тим, щоб оцінити можливість надання такої нової макрофінансової допомоги», - заявив Мінгареллі.

    Водночас він зазначив, що поки Єврокомісія не може надати транш макрофінансової допомоги ЄС у 600 мільйонів євро через невиконання Україною чотирьох із 21-ї умови надання такої допомоги.

    Нагадаємо,  посол ЄС також нагадав українській владі про вимоги щодо боротьби з корупцією.

    Також Мінгареллі не бачить зміни курсу ЄС щодо Донбасу.

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