Посол ЄС нагадав українській владі про вимоги щодо боротьби з корупцією

На думку Мінгареллі, насамперед, Україні треба зміцнити створені антикорупційні органи

Голова представництва Європейського Союзу в Україні Хюг Мінгареллі наголошує, що Антикорупційний суд в Україні необхідно створити терміново. Про це дипломат сказав в ефірі «Українського радіо». На думку посла, за останній рік досягнуто значного прогресу у боротьбі з корупцією. «Прийняті нові закони, створені нові інституції,



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Фото: Главком Посол Європейського Союзу в Україні Хюг Мінгареллі

На думку Мінгареллі, насамперед, Україні треба зміцнити створені антикорупційні органи

Голова представництва Європейського Союзу в Україні Хюг Мінгареллі наголошує, що Антикорупційний суд в Україні необхідно створити терміново.

Про це дипломат сказав в ефірі «Українського радіо».

На думку посла, за останній рік досягнуто значного прогресу у боротьбі з корупцією.

«Прийняті нові закони, створені нові інституції, але також зрозуміло, що попереду довгий шлях. І на сьогодні корупція залишається дуже серйозною хворобою, від якої страждає все українське суспільство. Але ми знаємо, що саме потрібно робити для того, щоб просунутися у боротьбі з корупцією», - наголосив Мінгареллі.

«Ми, насамперед, повинні зміцнити створені антикорупційні органи: Національне антикорупційне бюро, Національне агентство з питань запобігання корупції та інші, а також терміново потрібно, щоби запрацював Антикорупційний суд, про що дуже довго говорять і на чому наполягає Венеціанська комісія», - заявив дипломат.

За його словами, треба якомога швидше, щоби НАЗК отримала необхідні ресурси для перевірки, верифікації електронних декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави.

«І вимога, аби активісти громадянського суспільства декларували свої доходи, повинна бути негайно знята», - підкреслив Мінгареллі.

«Зрозуміло, що боротьба з корупцією - це нескінченний процес, і недостатньо створити антикорупційні органи, треба змінити ментальність людей. Звичайно, процес зміни ментальності займає дуже багато часу, і зараз іде жорстока боротьба між тими, хто дійсно намагається змінити Україну, змінити цю ментальність, реформувати країну, і тими, хто хоче, щоб все лишилися таким, як було в період між 1992 та 2014 роком», - наголосив дипломат.

Нагадаємо, на початку січня посол США закликала Україну створити Антикорупційний суд та реформувати НАЗК.

Як повідомлялося, 22 грудня 2017 року у Верховній Раді було зареєстровано внесений президентом України Петром Порошенком законопроект «Про Вищий антикорупційний суд». 26 грудня його текст було оприлюднено на сайті парламенту. Цей законопроект враховує рекомендації фахівців ОБСЄ і висновки Венеціанської комісії.

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Джерело: УНІАН