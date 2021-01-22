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    Економіка та фінанси

    Євро різко подорожчав: курс валют на 22 січня

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    <p>Нацбанк встановив курс валют на 22 січня</p> - Євро різко подорожчав: курс валют на 22 січня

    Нацбанк встановив курс валют на 22 січня

    Євровалюта різко додала у вартості як в офіційних курсах НБУ, так і на міжбанку

    Національний банк України на п'ятницю, 22 січня, на 5 копійок ослабив гривню відносно долара і відразу на 21 копійку – відносно євро.

    Про це свідчать дані на сайті НБУ.

    Так, Нацбанк встановив офіційні курси валют на такому рівні:

    • 100 доларів США – 2825,61 гривні (+0,0526 грн).
    • 100 євро – 3436,51 гривні (+0,2163 грн).
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    На міжбанківському валютному ринку курс долара в продажу зріс на 1 копійку, до 28,28 гривні за долар, курс у купівлі – до 28,26 гривні за долар. Курс євро в продажу зріс на 20 копійок, до 34,35 гривні за євро.

    Раніше фінансисти розповіли, що буде з курсом долара після закінчення локдауну.

    Теги: Національний банк курс валют економіка валютні операції Україна фінанси НБУ
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