Євро різко подорожчав: курс валют на 22 січня

Євровалюта різко додала у вартості як в офіційних курсах НБУ, так і на міжбанку

Національний банк України на п'ятницю, 22 січня, на 5 копійок ослабив гривню відносно долара і відразу на 21 копійку – відносно євро.

Про це свідчать дані на сайті НБУ.

Так, Нацбанк встановив офіційні курси валют на такому рівні:

100 доларів США – 2825,61 гривні (+0,0526 грн).

100 євро – 3436,51 гривні (+0,2163 грн).

На міжбанківському валютному ринку курс долара в продажу зріс на 1 копійку, до 28,28 гривні за долар, курс у купівлі – до 28,26 гривні за долар. Курс євро в продажу зріс на 20 копійок, до 34,35 гривні за євро.

Раніше фінансисти розповіли, що буде з курсом долара після закінчення локдауну.