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    Економіка та фінанси

    Українці встановили рекорд на валютному ринку: викуплено найбільший обсяг валюти

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    За весь 2020 рік населення купило&nbsp;$14,85 млрд - Українці встановили рекорд на валютному ринку: викуплено найбільший обсяг валюти
    За весь 2020 рік населення купило $14,85 млрд

    Навіть подорожчання валюти не зупинило населення

    Українці в грудні 2020 року купили $1,71 млрд.

    Про це інформує Finclub.

    Це на 18,3% більше, ніж в листопаді, і є рекордним показником за весь 2020 рік.

    І хоча обсяг продажу валюти зріс набагато більше (+23,3%) – до рекордних $1,62 млрд, сальдо торгів було позитивним – чиста купівля валюти становила $85 млн.

    Таким чином, не тільки в листопаді, але й в грудні населення купувало більше валюти, ніж продавало.

    Інфографіка Finclub
    Інфографіка Finclub

    В цілому за 2020 рік населення купило $14,85 млрд, а продало банкам та фінансовим установам – $15,95 млрд.

    Чистий продаж валюти за рік, коли долар здорожчав на 20%, становив $1,09 млрд.

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    Теги: курс валют економіка валютні операції
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