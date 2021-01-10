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    Економіка та фінанси

    Що буде з курсом долара у 2021 році: у Верховній Раді озвучили прогноз

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    У 2021 році не передбачається різких стрибків валютного курсу - Що буде з курсом долара у 2021 році: у Верховній Раді озвучили прогноз
    У 2021 році не передбачається різких стрибків валютного курсу

    Нардеп підкреслив, що Україна накопичила достатньо великі міжнародні резерви

    Курс долара по відношенню до гривні в 2021 році навряд чи сильно зміниться, тому на сьогодні немає підстав прогнозувати різке подорожчання долара.

    Про це в ефірі каналу «Україна 24» заявив глава парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

    За його словами, у 2021 році не передбачається різких стрибків валютного курсу.

    «Якщо говорити про прогноз курсу гривні на цей рік, то жодних підстав говорити про запаморочливі зміни в курсі валют у нас немає», – зазначив Гетманцев.

    Він підкреслив, що Україна накопичила достатньо великі міжнародні резерви, а інфляція за підсумками минулого року склала приблизно 4%.

    Нагадаємо, курс долара на 11 січня знизився на 3 копійки і склав 28,4 гривні, а курс євро – 34,84.

    Зазначимо, 5 січня євро оновив трирічний максимум.

    До слова, фнансисти розповіли, що буде з курсом долара до Різдва.

    Теги: Верховна Рада курс валют економіка депутат гривня Україна фінанси Данило Гетманцев
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