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    Січневий карантин і курс гривні. Радник Зеленського оприлюднив прогноз

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    Експерти очікують, що курс гривні в поточному році коливатиметься в межах 27-29,5 грн/дол, - Устенко - Січневий карантин і курс гривні. Радник Зеленського оприлюднив прогноз
    Експерти очікують, що курс гривні в поточному році коливатиметься в межах 27-29,5 грн/дол, - Устенко
    Фото з відкритих джерел

    Мінекономіки прогнозує у 2021 році курс гривні на рівні 28,6 грн/дол

    Посилений карантин з 8 до 24 січня суттєво не вплине на курс гривні до долара, оскільки  багато підприємств продовжують працювати, а кон’юнктура на зовнішніх ринках сприяє притоку валюти в країну. Про це заявив радник з питань економіки президента Зеленського Олег Устенко, повідомляє Офіс президента.

    «Обмежувальні заходи в основному стосуються діяльності у сфері послуг, але промислові та аграрні підприємства продовжують працювати. Також працює банківська система. Тому карантин не здійснить суттєвого впливу на курс валют в Україні», ─ сказав Устенко.

    Радник нагадав, що Мінекономіки прогнозує у 2021 році курс гривні на рівні 28,6 грн/дол.

    «А експерти очікують, що курс гривні в поточному році коливатиметься в межах 27-29,5 грн/дол.», ─ додав Устенко.

    За його словами, на курс валюти в Україні впливає низка чинників.

    «По-перше, це стан зовнішніх ринків, який зараз активно поліпшується. Зокрема, зростають ціни на ті групи товарів, які експортує Україна: метали й сільськогосподарська продукція. Це означає, що українські експортери почнуть завозити в країну більше валютної виручки. А додаткова пропозиція валюти на ринку створюватиме тиск на іноземні валюти та сприятиме зміцненню гривні. По-друге, за словами Устенка, приплив валюти в Україну збільшується завдяки кредитному ресурсу», ─ йдеться у повідомленні.

    Радник Зеленського стверджує, що це можна простежити по зростанню міжнародних резервів України, які зараз найбільші за останні 10 років.

    Він додав, що вже у новому році Міністерство фінансів залучило на двох аукціонах з розміщення ОВДП понад 17 млрд грн., частина з них була номінована у валюті.

    «Це означає, що частина покупців для придбання ОВДП заводили в країну валюту і конвертували її у гривню. Таким чином створюються підстави для зміцнення національної валюти», ─ резюмував Устенко.

    Теги: Олег Устенко курс валют Мінекономіки Україна карантин радник
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