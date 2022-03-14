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    Економіка та фінанси

    Європа посилює авіаційні санкції проти Росії

    У списку організацій із призупиненими сертифікатами, зокрема &laquo;Аерофлот&raquo; - Європа посилює авіаційні санкції проти Росії
    У списку організацій із призупиненими сертифікатами, зокрема «Аерофлот»

    Авіарегулятор ЄС призупинив сертифікати російських авіакомпаній

    Європейське агентство з безпеки польотів (EASA) слідом за санкціями ЄС проти РФ призупинило дію сертифікатів російських підприємств цивільної авіації. Про це йдеться на сайті регулятора, пише Інтерфакс-Україна

    «EASA схвалило рішення призупинити дію всіх виданих ним сертифікатів, зокрема сертифікатів на продукцію, запчастини та прилади, а також сертифікатів на тренувальні центри та авіатренажери, якщо власник сертифікату перебуває або проживає в Росії або іншим чином підпадає під санкції», - йдеться в повідомленні.

    У списку організацій із призупиненими сертифікатами перераховані найбільші російські авіакомпанії («Аерофлот», S7, «Волга-Дніпро», «Уральські авіалінії» та інші), підприємства сфери технічного обслуговування авіатехніки («А-Технікс», «S7 Інжиніринг», «Волга-Дніпро технікс» та інші).

    Крім того, у списку представлені типи повітряних суден, сертифікати яких призупинені: серед них вироблені в РФ Superjet 100 і Ту-204.

    EASA також вирішило призупинити прийом і розгляд заявок на сертифікацію, що вже надійшли від російських організацій, сказано на сайті регулятора.

    Нагадаємо, Євросоюз 26 лютого упровадив санкції, які забороняють постачання до Росії цивільних літаків та запчастин, а також їхнє техобслуговування та страхування. Крім того, санкції зобов'язують лізингодавців розірвати до кінця березня контракти з авіакомпаніями, що діють.

    Нагадаємо, Британія запроваджує нові авіаційні санкції проти Росії.

    ЄС повністю закрив небо для Росії.

    Як повідомлялося. American Airlines більше не співпрацює з «Аерофлотом» та S7.

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    Теги: ЄС Росія авіація санкції війна Україна #stoprussia
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    Європа посилює авіаційні санкції проти Росії