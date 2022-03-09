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    Британія запроваджує нові авіаційні санкції проти Росії

    Британія також посилить свою заборону на доступ російських літаків - Британія запроваджує нові авіаційні санкції проти Росії
    Британія також посилить свою заборону на доступ російських літаків
    фото з відкритих джерел

    Заборона поширюється на будь-які літаки, що належать будь-ким, пов’язаним з Росією, або підсанкційними фізичними чи юридичними особам

    Велика Британія сьогодні, 9 березня оприлюднила нові авіаційні санкції, що дають їй право затримувати будь-які російські літаки і забороняють експорт авіаційних або космічних товарів до Росії. Про це повідомляє Reuters.

    Велика Британія також посилить свою заборону на доступ російських літаків – тепер це буде кримінальним правопорушенням.

    Заборона поширюється на будь-які літаки, що належать, експлуатуються чи зафрахтовані будь-ким, пов’язаним з Росією, або підсанкційними фізичними чи юридичними особами, і включатиме право затримувати будь-які літаки, що належать особам, пов’язаним з Росією.

    «Заборона літаків під російським прапором у Великій Британії та визнання їхньої присутності кримінальним злочином завдасть більше економічного болю Росії та тим, хто наближений до Кремля», – сказала міністерка закордонних справ Ліз Трасс.

    Міністерство закордонних справ заявило, що в середу запропонує нове законодавство для виконання заходів, які також включають право вилучати з британського реєстру повітряних суден будь-які літаки, що належать російським фізичним і юридичним особам.

    Нові заходи також дозволять запобігти експорту у сфері авіації та космічних розробок, включно зі страхуванням та перестрахуванням. Це означатиме, що покриття з існуючих полісів буде скасовано, а британські страховики та перестраховики не зможуть виплачувати вимоги за існуючими полісами в цих секторах, йдеться у заяві МЗС Британії.

    Нагадаємо, США пригрозили Китаю санкціями за підтримку РФ. До слова, заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд заявила, що «Північний потік–2» зараз мертвий. Навряд чи проєкт буде реанімований коли-небудь.

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    Теги: Росія санкції експорт літак Велика Британія #stoprussia
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    Британія запроваджує нові авіаційні санкції проти Росії