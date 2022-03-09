Від російської економіки залишилися одні шматки

У квітні на Росію очікує дефолт

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Из России ушел «Макдональдс».

Это и есть обнуление. Обнуление 30 лет истории страны.

Эти желто-красные кафешки – символ. Символ того, что у нас была надежда на нормальную жизнь. Что мы тоже можем быть как во всем мире, а не за железным занавесом, ощетинившись пушками и сгребая кости с пустеющих прилавков.

Надежда исчахла. Костлявая хватка истории – путинской мумии на троне – у нас на горле.

Изоляция, ненависть всего мира, страх перед будущим, в котором ободранными хозяевами жизни остаются только менты.

А экономика… От нее уже остались клочья. Ни одна компания теперь не может торговать с Западом без одобрения правительства. Деньги не вывезти и не ввезти. Самолеты не летают. Мир закрылся от России, продолжающей уничтожение жителей соседней страны.

В апреле – дефолт. Рубль – в Марианскую впадину. Изоляция из искусственной станет естественной: уехать будет не просто некуда, но и не на что, а главной задачей внутри страны станет выживание.

Желто-красные кафешки…

Всего 15 лет. Одно поколение. Единственное поколение, которому довелось почувствовать себя европейцами – людьми с правами и возможностями.

Потрачено.

Это не было неизбежным. За этим стояла злая воля – которую мы не смогли преодолеть, отдав права за казавшиеся такими надежными (небольшие) деньги на карточках.

Возможно, когда Россия поднимется из руин и в ней снова появятся желто-красные кафе, этот урок будет выучен.

Джерело: блог Дмитра Гудкова

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