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    Думки вголос

    Від російської економіки залишилися одні шматки

    • Дмитро Гудков

      ексдепутат Держдуми РФ

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    &laquo;Макдональдс&raquo; теж вирішив піти з Росії - Від російської економіки залишилися одні шматки
    «Макдональдс» теж вирішив піти з Росії

    У квітні на Росію очікує дефолт

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    Из России ушел «Макдональдс».

    Это и есть обнуление. Обнуление 30 лет истории страны.

    Эти желто-красные кафешки – символ. Символ того, что у нас была надежда на нормальную жизнь. Что мы тоже можем быть как во всем мире, а не за железным занавесом, ощетинившись пушками и сгребая кости с пустеющих прилавков.

    Надежда исчахла. Костлявая хватка истории – путинской мумии на троне – у нас на горле.

    Изоляция, ненависть всего мира, страх перед будущим, в котором ободранными хозяевами жизни остаются только менты.

    А экономика… От нее уже остались клочья. Ни одна компания теперь не может торговать с Западом без одобрения правительства. Деньги не вывезти и не ввезти. Самолеты не летают. Мир закрылся от России, продолжающей уничтожение жителей соседней страны.

    В апреле – дефолт. Рубль – в Марианскую впадину. Изоляция из искусственной станет естественной: уехать будет не просто некуда, но и не на что, а главной задачей внутри страны станет выживание.

    Желто-красные кафешки…

    Всего 15 лет. Одно поколение. Единственное поколение, которому довелось почувствовать себя европейцами – людьми с правами и возможностями.

    Потрачено.

    Это не было неизбежным. За этим стояла злая воля – которую мы не смогли преодолеть, отдав права за казавшиеся такими надежными (небольшие) деньги на карточках.

    Возможно, когда Россия поднимется из руин и в ней снова появятся желто-красные кафе, этот урок будет выучен.

    Джерело: блог Дмитра Гудкова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія санкції війна путінський режим
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    Від російської економіки залишилися одні шматки